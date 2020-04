Dépêchez-vous et obtenez les écouteurs Sony AirPod Pro-killer WF1000XM3 à 230 $ pour 119 $ – .

Avec un prix de détail de 249 $, les véritables écouteurs sans fil AirPods Pro à suppression de bruit d’Apple sont parmi les écouteurs ANC les plus chers du marché malgré leur popularité.

De nombreux experts audio personnels sont d’avis que les écouteurs Sony WF1000XM3 ANC sont meilleurs que les AirPods Pro dans tous les domaines clés malgré le fait qu’ils coûtent 20 $ de moins.

228 $ est un excellent prix pour les écouteurs antibruit de Sony, mais si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir une paire sur Amazon pour seulement 119 $.

Les vrais écouteurs sans fil AirPods Pro à suppression de bruit d’Apple sont en vente sur Amazon, et nos lecteurs les achètent par centaines. Il est facile de comprendre pourquoi, bien sûr, car ils sont au bas prix absolu du Black Friday sur Amazon. Cela signifie qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter une paire de ces écouteurs très populaires. Cela dit, si vous n’êtes pas marié avec l’idée d’obtenir des écouteurs Apple, il y a une bien meilleure affaire que vous devriez vérifier avant qu’elle ne disparaisse.

Les véritables écouteurs antibruit sans fil Sony WF1000XM3 sont en fait moins chers au détail que les AirPods Pro à prix réduit d’Apple. Les fans d’Apple sont évidemment habitués à payer la «taxe Apple» pour obtenir la meilleure expérience utilisateur possible, mais en ce qui concerne les écouteurs ANC sans fil, ce n’est en fait pas le cas. Les experts de l’audio personnel et les critiques de casques conviennent largement que les écouteurs Sony sont supérieurs aux AirPods Pro en termes de qualité sonore, de conception et de technologie d’annulation du bruit. En d’autres termes, les écouteurs Sony WF1000XM3 sont meilleurs que les AirPods Pro, littéralement dans tous les sens qui comptent le plus.

Amazon a organisé une vente la semaine dernière sur les écouteurs sans fil Sony WF1000XM3 qui ont réduit le prix de 228 $ à 198 $. Cela correspond au prix de vente du Black Friday de l’année dernière, donc c’est évidemment une affaire fantastique. La mauvaise nouvelle pour quiconque cherche à acheter une paire est que l’accord est désormais conclu. Mais la bonne nouvelle est une opportunité encore meilleure qui vient d’apparaître et vous pouvez en profiter si vous vous dépêchez.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez des écouteurs sans fil Sony WF1000XM3 ANC en vente pour seulement 119 $ si vous les récupérez renouvelés. C’est le prix le plus bas de tous les temps sur Amazon, et c’est une valeur vraiment incroyable pour ce qui est sans doute les meilleurs écouteurs antibruit actifs sur la planète.

Si vous craignez d’acheter ces écouteurs renouvelés, soyez assuré que vous ne devriez vraiment pas l’être. Comme il le fait remarquer sur la page Amazon, «Les produits renouvelés fonctionnent et ont l’air neufs. Ces produits d’occasion ont été inspectés et testés par des fournisseurs qualifiés par Amazon. La boîte et les accessoires peuvent être génériques. Tous les produits renouvelés bénéficient de la garantie renouvelée d’Amazon de 90 jours. » En d’autres termes, ils sont garantis pour fonctionner et ressembler à de nouveaux ou vous pouvez les retourner avec 90 jours pour un remboursement complet, sans poser de questions. C’est une politique formidable mais faites-nous confiance: après avoir entendu à quel point ces écouteurs sont incroyables, vous ne voudrez certainement pas les retourner. L’offre est cependant limitée, et une fois ces écouteurs vendus, on ne sait pas quand ni même s’ils seront de retour en stock à ce prix.

