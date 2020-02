Dépêchez-vous et vous pouvez obtenir l’appareil photo qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 28,79 $ – .

Il y a tellement de gens qui ne savent pas que des appareils comme la caméra d’inspection sans fil pour endoscope Depstech WF010 existent. Puis, quand ils le voient en vente et réalisent à quel point c’est cool et utile, ils se demandent comment ils ont pu vivre sans. Eh bien, c’est maintenant votre chance de rejoindre le club car ce modèle le plus vendu est de retour en vente à son prix le plus bas depuis des mois. Pour seulement 28,79 $ après avoir coupé le coupon de 20% sur place, vous obtenez un appareil photo génial qui se connecte à votre iPhone ou Android sans fil. Ensuite, vous pouvez l’intégrer dans tout ce que vous voulez et voir où aucun autre smartphone ne peut le faire. Il existe également de superbes accessoires comme un crochet pour pêcher les clés et les bijoux, et un miroir qui vous permet de voir dans les coins. C’est un appareil formidable et vous ne trouverez pas de meilleure affaire de sitôt.

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Endoscope avec large compatibilité: cet endoscope WiFi sans fil peut fonctionner avec un téléphone intelligent Android 4.2+ et un iPhone avec le système iOS 8.0+. Idéal pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent effectuer des inspections.

Connexion WiFi, facile à utiliser: téléchargez et installez l’application compatible «DEPSTECH» sur votre appareil. Pas besoin d’adaptateur ou de câble supplémentaire, connectez-vous simplement avec votre smartphone via WiFi. Ensuite, démarrez l’application pour commencer votre inspection.

Caméra d’inspection HD: l’endoscope 2.0MP vous offre une expérience merveilleuse de capture d’une vidéo HD à courte portée claire au format AVI et d’une image au format JPG avec des résolutions réglables 640 × 480, 1280 x 720 et 1600 x1200.

IP67 étanche, sonde de 8,4 mm de diamètre: avec 6 lumières LED réglables et une fine sonde étanche, cet endoscope convient à divers types d’environnement, par exemple, zone de faible luminosité ou sombre, zone humide ou humide, etc.

Câble serpent de 11,5 pieds: armé d’un câble semi-rigide pliable qui peut se plier et garder sa forme pour accéder à une grande variété d’endroits confinés, tels que des trous incurvés ou des tuyaux. Le câble de 11,5 pieds de long peut s’étendre à tous les coins de votre maison.

