dépeuplé le défi des pots, c’est ce que c’est

Près de deux mois se sont écoulés depuis le début de la quarantaine et les idées ne manquent pas pour passer le temps, au contraire, ces derniers temps, elles s’emparent de plus en plus du réseau social Instagram la défi.

Ce sont des jeux simples qui aident les utilisateurs à passer quelques minutes sans souci à comprendre quand nous pourrons enfin quitter la maison. Découvrons maintenant défi des pots.

Instagram: dépeuplement du défi des bocaux

Au cours des dernières heures sur la plate-forme, le défi des bocaux, à savoir le partager une image dans leurs histoires avec des pots vides qui représentent différentes options. Chaque jour un nouveau challenge est publié, à partager sur la plateforme ou entre amis. Il n’est pas rare de trouver la photo des conteneurs vides, chacun représentant une option à vérifier au cas où une certaine action présente aurait été effectuée.

Pour trouver la photo des pots vides, puis la republier sur votre profil, vous devez vous rendre sur Instagram sur le profil de “steinhate”, et parmi ses photos en surbrillance vous pouvez également enregistrer celle des pots à publier dans votre histoire ou envoyer à certains ami. Vous pouvez choisir votre défi plus grandes craintes, ou celle du type de copains que vous aviez ou celle du figures embarrassantes tu as fait.

Il vous suffit d’aller visiter le profil mentionné ci-dessus pour commencer à télécharger les trois premiers défis publiés, bien que d’autres seront sûrement publiés dans les prochaines heures. Nous devons juste attendre pour commencer à nous amuser un peu avec nos amis.