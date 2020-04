Depuis quand Netflix a pris des risques avec les réalités et ça s’est bien passé

Pour Netflix, la bataille entre chaînes qui commence à peine à montrer ses véritables atouts a été une incitation à réfléchir sur le contenu de son catalogue. Au cours des derniers mois, son offre s’est élargie, et s’est également concentré sur des domaines dans lesquels la chaîne n’avait jusqu’à présent manifesté aucun intérêt réel.

Du rebond des docuseries, des nouveaux ajouts de différents marchés locaux aux réalités, Netflix semble déterminé à créer un programme de plus en plus segmenté et spécifique qui couvre tous les types de publics.

Cependant, le cas des émissions de téléréalité présente un intérêt particulier: pendant des années, il y a eu une longue étape d’essais et d’erreurs sur le genre tandis que Netflix a essayé de trouver un moyen de créer un contenu original qui a également maintenu une certaine ligne de qualité et l’originalité qui fait partie du sens de la marque de la plateforme.

Maintenant, il semble l’avoir trouvée, et il explore également les régions pour des nouveautés complètes dans le genre et sa façon de le poser. Avoir l’intention? Capturez les téléspectateurs qui ne consomment généralement pas de matériel similaire, en plus d’offrir une large gamme d’options à ceux qui aiment la télé-réalité en premier.

Le résultat a été une augmentation soudaine d’un style de programmes dans lequel la réalité est montrée dans toute sa dureté, mais aussi métaphoriser une certaine vision de l’identité contemporaine et collective. C’est, bien sûr, un pari risqué qui tente créer une version des réalités qui ont un certain fond substantiel. Une expérience que Netflix a menée jusqu’à présent avec de bons résultats et une extraordinaire intuition pour la réussite du public.

La réalité et ses nuances

L’année a commencé avec la version plateforme de l’émission de téléréalité The Circle, une version de l’émission de téléréalité habituelle qui présente la nouveauté selon laquelle les participants ne peuvent interagir entre eux que via une application.

Bien qu’à première vue, cela semble être une proposition simple, c’est un voyage à travers les formes de communication actuelles et, surtout, la manière dont la technologie élabore nos langages et nos nuances dans la coexistence quotidienne. En fait, le centre moteur du programme est la décision transcendantale des participants pour vous montrer avec une sincérité absolue ou cacher vos pires caractéristiques derrière la possibilité de l’écran et d’un certain anonymat virtuel.

Bien sûr, et comme tous les spectacles dans son propre style, le but ultime du jeu est un prix en argent. Mais il existe une tension inhérente entre le contexte – un monde contemporain hyper-communiqué – et sa variation contrôlée offerte par le spectacle. Avec un air singulier et à la fois inconfortable, c’est finalement un voyage à travers quelque chose de plus profond que les simples mensonges et omissions des participants, une nouveauté discrète mais décisive qui a fait du concept un succès immédiat. Les versions brésilienne et française sont sur le point de frapper les écrans des chaînes il y a déjà une discussion d’un intérêt considérable sur la façon dont le programme analyse les relations actuelles d’un certain pragmatisme trompeur qui dérange parfois.

Un autre succès a été Love is Blind, sorti le 13 février, qui à première vue utilise le concept bien connu de The Bachelor – les garçons connaissent les filles et recherchent l’amour devant le petit écran – avec une variable importante: tout se passe à l’aveuglette. Et suit aveuglément un voyage accéléré qui emmène les couples en vacances au Mexique – et pour forcer la coexistence – jusqu’à ce que l’expérience sociale se termine par un mariage rapide. Quelque chose de similaire peut-il se produire? Non seulement il le fait, mais il explore l’idée de l’immédiat dans une culture amoureuse de Tinder et sa recherche d’affection à court terme et sans trop de complexités. Mais Love is Blind est aussi une satire involontaire de l’amour, la manière fragmentée dont toute une génération assume son identité romantique et finalement la recherche de la revalorisation de concepts comme la solitude volontaire et la recherche de la complexité émotionnelle.

Encore une fois, Netflix a trouvé une veine réussie: bien que la chaîne n’offre pas de données d’audience, l’impact médiatique évident du programme montre qu’il a non seulement capturé l’intérêt du public, mais a également ouvert les portes à une discussion inattendue sur des sujets d’actualité sur l’amour comme Nous le connaissons – et nous vivons – dans notre siècle.

D’autre part, Jugando con Fuego (publié le 17 avril) tente d’analyser les espaces indésirables de la distance sexuelle et physique, coïncidence au milieu de l’urgence sanitaire causée par le coronavirus qui a provoqué l’isolement forcé de millions de personnes dans le monde. monde. Sur un ton léger et apparemment simple, la série réfléchit sur le sexe et le besoin de gratification sexuelle immédiate auquel nous sommes habitués et comment survivre à la perception de la solitude, à partir d’une nouvelle connotation.

Une porte vers l’intimité

Les docuseries en sont également venues à réfléchir sur la réalité d’un point de vue nouveau et plus précisément, sur leur capacité à questionner la réalité. En plus du succès, flamboyant et désagréable Tiger King, la plate-forme comprenait la série documentaire Cheer en janvier qui explore la renommée immédiate sur les médias sociaux, ainsi que des questions sur la vanité d’une génération qui Elle a grandi obsédée par les “likes” et les interactions.

Comme si explorer le concept de la renommée éphémère ne suffisait pas, la compétition de hip hop Rhythm + Flow est devenue un succès depuis sa diffusion, qui s’est reflétée dans leur premier concert sur YouTube.

«Une partie de notre objectif est d’offrir quelque chose à chaque personne. Et la non-fiction est probablement le genre le plus large sur le marché », a déclaré à Vulture il y a quelques semaines Brandon Riegg, chef du département de non-fiction de Netflix, suggérant que le prolifération de la réalité transformée en une version du monde du divertissement, vient juste de commencer sur la plateforme.

Une contradiction si l’on tient compte du fait qu’au cours de la dernière décennie, Netflix a considéré le genre réalité comme un peu moins que jetable. De parler de la possibilité qu’il s’agissait d’une version moins «consommable» d’un contenu plus profond, à se moquer de son manque de sens apparent, plusieurs dirigeants de Netflix ont nié la possibilité que la chaîne soit intéressée à reproduire le contenu d’autres réseaux. Mais maintenant, la plate-forme a fait un investissement considérable et tente de refonder le concept à partir d’une version plus extravagante, commerciale et même intellectuellement attrayante.

Netflix changera-t-il pour toujours notre perception de la réalité et de la réalité à la télévision? A en juger par les résultats de ses dernières propositions, l’expérience ne fait que commencer un voyage vers une nouvelle étape dans un genre qui semblait jusqu’à présent avoir consommé ses meilleurs moments.