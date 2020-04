Aujourd’hui mercredi 15 avril 2020 est le dernier jour où l’opérateur 1Mobile vous permet d’activer certaines offres, à l’exception des modifications de dernière minute. Au cours des dernières semaines, l’opérateur virtuel a étendu son portefeuille d’options tarifaires rechargeables.

Les offres concernées se caractérisent par le mécanisme qui conduit à une augmentation de Giga et à une baisse du prix après trois mois. Ils s’appellent Récompense 75XPlus et Récompense Large Plus. Souvenons-nous ensemble de ce qu’ils proposent.

1Mobile: dernier jour pour activer certaines de ses offres

Commençons immédiatement avec l’offre nommée Récompense 75XPlus qui fournit minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 50 SMS à tous les numéros nationaux e 75 Go du trafic Internet 4G à la vitesse maximale disponible pour le prix de 9,99 euros par mois. À partir du troisième mois, l’opérateur ajoutera 15 Go de trafic gratuit, réduisant le prix de l’offre à seulement 7,99 euros par mois.

Suit le Récompense Large Plus qui comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 40 SMS à tous les numéros nationaux e 35 Go du trafic Internet 4G à la vitesse maximale disponible pour le prix de 6,99 euros par mois. Dans ce cas également, à partir du troisième mois, l’opérateur donnera 15 Go de trafic Internet par mois, portant le coût de son offre à 5,99 euros par mois.

Les deux offres qui viennent d’être présentées visent à nouveaux clients en matière de portabilité provenant de Tim, WindTre, Iliad, Fastweb Mobile et de tout autre opérateur virtuel Vodafone exclus. Les frais d’activation s’élèvent respectivement à 10 et 8 euros. Pour en savoir plus, il vous suffit de visiter le site officiel de l’opérateur.