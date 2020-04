Dernière chance pour les prises intelligentes Alexa à 5 $ et la folle caméra sans fil à 29 $ que tout le monde aime – .

Chez . Deals, nous avons couvert des milliers et des milliers de remises et offres différentes au fil des ans sur des produits qui couvrent toutes les catégories imaginables. Les offres de smartphones et les accessoires pour smartphones sont parmi les catégories les plus populaires que nous couvrons en raison de la nature du site, bien sûr. Parmi les offres que nous avons couvertes au fil des ans sur les accessoires pour smartphones, il y a un produit particulier que nos lecteurs semblent aimer plus que toute autre chose. Il s’agit de la caméra d’inspection pour endoscope sans fil Depstech WF010, et elle est de retour en vente dès maintenant à son prix le plus bas.

Pour ceux qui ne savent pas ce que fait ce petit gadget génial, c’est génial. Il se connecte à votre smartphone sans fil et vous pouvez ensuite l’intégrer dans à peu près n’importe quoi. Il renvoie une image claire vers votre iPhone ou Android et vous permet d’enregistrer des vidéos ou de prendre des images fixes. Il existe également des accessoires, comme un crochet et un aimant, que vous pouvez utiliser pour récupérer des clés ou des bijoux perdus. C’est génial, et cela ne coûte que 28,79 $ si vous coupez le coupon Amazon et utilisez le code promo GSD8NBF2 à la caisse.

Il existe également un autre modèle en vente, la caméra sans fil pour endoscope Depstech WF060, qui est essentiellement une version améliorée du WF010. Il dispose d’un appareil photo de plus haute résolution qui contient 5 mégapixels au lieu de 2 mégapixels, et il prend en charge le zoom que vous pouvez contrôler directement depuis l’application. À noter également, le tube semi-rigide mesure 16,5 pieds au lieu de 11,5 sur le WF010, il peut donc être alimenté encore plus loin dans des espaces restreints. Utilisez le code promotionnel EFJCW8W8 à la caisse et vous ne paierez que 49,49 $ au lieu de 66 $.

Ces deux offres se terminent ce week-end, et il y a une autre offre populaire que vous devriez savoir à ce sujet est presque terminée. Dépêchez-vous et vous pouvez attraper un pack de 4 prises intelligentes TanTan Mini Wi-Fi pour seulement 20,99 $ si vous utilisez le code de coupon 302LHN3C à la caisse. Ces prises intelligentes Wi-Fi populaires fonctionnent avec une application pour smartphone, Alexa, Google Assistant, etc., et elles ne sont disponibles qu’à prix réduit jusqu’au dimanche.

Toutes les meilleures offres du jour

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.