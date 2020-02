dernières nouvelles de la saison 4, voici celles

Tous les utilisateurs qui utilisent le service de streaming de Netflix supportant un abonnement, ils ont la possibilité de prévisualiser et de prévisualiser d’abord tous les nouveaux épisodes de la quatrième saison de Choses étranges. La série télévisée américaine a connu un succès incroyable et le public a grandement apprécié les personnages et leur histoire.

Se déroulant dans les années 1980, l’intrigue se déroule dans une ville du Texas, Hawkins, et se concentre sur la disparition d’un garçon et l’apparition d’une fille aux cheveux rasés avec des pouvoirs. Dans les épisodes ultérieurs, une dimension parallèle appelée apparaît également Upside avec laquelle certains citoyens se retrouvent à se battre.

Les trois premières saisons sont présentées sur la populaire plateforme de streaming en ligne, Netflix, et la quatrième saison arrive. Voici quelques détails supplémentaires révélés sur ces nouveaux épisodes.

Stranger Things 4: voici quelques avancées sur les nouveaux épisodes

La quatrième saison de la célèbre série télévisée américaine est prévue pour le 3 avril 2020 en avant-première et pour la première fois sur la plateforme de streaming en ligne Netflix. La finale de la troisième saison a soulevé plusieurs doutes sur certains personnages, tels que le personnage de Hopper. Les fans veulent voir ce personnage même dans la nouvelle saison et beaucoup espèrent un sort différent pour l’agent de Hawkins.

De plus, selon les rumeurs qui courent sur le net, ces nouveaux épisodes se dérouleront dans une ville différente des saisons précédentes. On dit sur le net que ce pourrait être la ville où Joyce avec ses enfants, il a décidé de déménager.

Il ne reste plus qu’à attendre avril pour regarder les épisodes et découvrir le sort des personnages.