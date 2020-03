Finalement! Des nouvelles DJI vraiment passionnantes aujourd’hui alors que nous vous montrons des images divulguées de ce qui doit être le nouveau DJI Mavic Air 2. Ce nouveau drone de la gamme DJI Mavic devrait être introduit en avril de cette année. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le drone ressemble beaucoup à la série DJI Mavic 2.

Mise à jour: Une nouvelle photo montre des capteurs d’évitement d’obstacles arrière.

Dernières nouvelles: les photos de DJI Mavic Air 2 divulguées

Tout à l’heure, ces photos de ce qui devait être le nouveau DJI Mavic Air 2 ont été divulguées par notre bon vieil ami OsitaLV sur Twitter. Le DJI Mavic Air original a été lancé en janvier 2018 et a été attendu pour un remplacement.

La première chose qui se démarque est à quel point ce drone ressemble au design de la série DJI Mavic 2. Cependant, ne vous y trompez pas, ce n’est pas le nouveau DJI Mavic 3 Pro et certainement retardé. Non, voici le nouveau DJI Mavic Air 2. Examinons de plus près les images et voyons ce que nous pouvons apprendre.

Tout d’abord, le design, les couleurs et les matériaux utilisés ressemblent beaucoup à la série DJI Mavic 2. C’est une décision intelligente de la part de DJI. La série DJI Mavic 2 est un drone très robuste et bien construit. Pourquoi ne tireriez-vous pas parti de ces atouts dans le DJI Mavic Air 2?

Le DJI Mavic Air 2 a les mêmes accessoires silencieux que la série DJI Mavic 2.

En dessous, sur le ventre de l’avion, on trouve un certain nombre de capteurs. Encore très similaire à la série DJI Mavic 2. Nous voyons une lumière LED, ainsi que le système à double vision, le système de détection infrarouge et la lumière auxiliaire inférieure aident les capteurs vers le bas dans des conditions de faible luminosité. Tous semblent avoir été repris de la série DJI Mavic 2. Sous le drone, nous voyons également le nom MAVIC affiché.

La configuration du cardan et de la caméra semble être la même conception que celle que nous connaissons du DJI Mavic 2 Pro, bien qu’en regardant de près les photos, il semble que la taille du capteur soit plus petite. Il ne semble pas s’agir d’un capteur d’un pouce. Pas vraiment de surprise ici.

Bien que peu de choses soient connues à ce stade en termes de spécifications, il semble que le DJI Mavic Air 2 aura un évitement d’obstacles à 360 degrés. Une nouvelle photo montre également deux capteurs à l’arrière de l’avion sans pilote.

L’année dernière, DJI a annoncé que tous les drones pesant plus de 250 grammes incluraient l’ADS-B In qui permet au drone de prendre en charge les avions pilotés à proximité en supposant qu’ils soient équipés de l’ADS-B Out. lorsqu’un tel avion est détecté, un avertissement sera communiqué via l’application DJI Go 4 au pilote aux commandes. Le DJI Mavic Air 2, semble-t-il, sera le premier drone grand public DJI équipé de la capacité ADS-B In.

Jetons un œil au contrôleur. Celui-ci est très différent du contrôleur d’origine DJI Mavic Air. Il a à peu près la même forme que le DJI Smart Controller, sans écran. De plus, cette fois, il semble qu’au lieu de monter votre smartphone au bas du contrôleur, votre appareil serait maintenant connecté en haut. Cela semble être un emplacement beaucoup plus intuitif.

Sur la télécommande, nous voyons un bouton de fonction, un bouton de retour à la maison, un interrupteur pour trépied, le mode normal et sport, un interrupteur marche / arrêt, un bouton vidéo / photo et quatre voyants d’état de la batterie. Il semble qu’il y aura plus de bascules et de boutons en haut de la télécommande et peut-être aussi en bas.

Que pensez-vous du nouveau DJI Mavic Air 2? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Reste en contact!

Si vous souhaitez rester à jour avec toutes les dernières nouvelles, scoops, rumeurs et critiques sur les drones, suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram, ou inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne qui sort tous les jours de la semaine à 18 heures ET.

Achetez votre prochain drone directement auprès de fabricants, tels que DJI, Parrot et Yuneec, ou auprès de détaillants comme Adorama, Amazon, B&H, BestBuy, DroneNerds ou eBay. Pour nos lecteurs canadiens, nous vous recommandons d’acheter vos drones chez Drone Shop Canada. En utilisant nos liens, nous vous ferons une petite commission sans frais supplémentaires pour vous. Merci d’avoir aidé DroneDJ à grandir!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à DroneDJ sur YouTube pour des vidéos exclusives