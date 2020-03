Dernières ventes Amazon: économisez sur des écouteurs bon marché et sur d’autres offres iPad, Apple Watch et tracker de fitness disponibles

Vous pouvez économiser gros avec d’excellentes offres et ventes sur le tracker de fitness sur les dernières smartwatches cette semaine sur Amazon. De plus, vous trouverez également de nombreuses réductions de prix pour iPad et ordinateurs portables. Nous avons repéré des économies fantastiques sur les meilleures technologies dans la nature, avec des offres de casques offrant l’incroyable casque Sony WH-1000 XM3 à un prix brillant et des économies supplémentaires sur tout, des consoles Xbox One aux téléviseurs 4K impressionnants.

Nous avons arrondi nos ventes Amazon préférées ci-dessous, mais vous pouvez également consulter tous nos choix plus bas sur la page.

Amazon Daily Deals: les meilleures ventes du jour

Offres Smartwatch / Fitness Tracker

Trackers fitness Garmin et Fitbit pas chers

Tracker fitness Fitbit Inspire HR | 99 $ 69,78 $ chez Amazon

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 30 $ sur le tracker de fitness Fitbit Inspire HR sur Amazon. Le tracker d’activité ultra-mince est conçu pour un usage quotidien et offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7.

Tracker fitness Fitbit Alta HR | 129,95 $ 76,99 $ chez Amazon

Vous pouvez obtenir le Fitbit Alta HR le plus vendu en vente pour 76 $ chez Amazon dans les dernières ventes d’Amazon. Le tracker d’activité ultra-mince offre une surveillance continue de la fréquence cardiaque et suit les pas, la distance et les calories brûlées.

GPS Garmin Vivoactive 3 | 249,99 $ 130,99 $ chez Amazon

En tant que tracker de fitness, le Garmin Vivoactive 3 excelle avec 15 programmes préchargés ciblant divers sports et exercices ainsi que la botte de suivi du stress. En tant que montre intelligente, ce poignet de 131 $ ne lâche toujours pas – offrant des notifications, une batterie de sept jours et Garmin Pay.

Montre intelligente Fossil Explorist HR Fossil pour hommes | 275 $ 129 $ chez Amazon

Avec les notifications de smartphone, la surveillance de la fréquence cardiaque, l’Assistant Google et le suivi de la forme physique intégrés dans un minuscule prix de 130 $, vous obtenez une offre de montre intelligente fantastique dans cette montre Fossil Gen 4 Explorist. Compatible avec iPhone et Android, il s’agit d’un polyvalent parfait disponible à un prix avantageux.

Montre intelligente Fossil Gen 4 Venture HR pour femmes | 275 $ 196,11 $ chez Amazon

Propulsé par Wear OS, cette montre intelligente Fossil Venture fonctionne parfaitement avec iOS et Android pour fournir un excellent suivi de la condition physique et des notifications de smartphone depuis votre poignet. De plus, vous économisez 78 $ sur Amazon cette semaine.

Garmin Instinct | 299,99 $ 199,99 $ chez Amazon

Si vous recherchez un traqueur de fitness plus adapté aux grands espaces, ce Garmin Instinct a une résistance de qualité militaire aux pressions thermiques, aux chocs et à l’eau. Vous avez également accès à trois systèmes de navigation mondiaux et à toute la forme physique et au suivi cardiaque dont vous aurez besoin.

Samsung Galaxy Watch 2019 – 46 mm | 299,99 $ 243,15 $ chez Amazon

Cette Samsung Galaxy Watch est à 40 $ de réduction pour le moment, offrant une jolie petite baisse de prix sur la montre intelligente 2019. La montre est compatible avec les appareils iOS et Android et offre un magnifique affichage réaliste qui la distingue des offres plus numérisées.

Apple Watch Series 4 (GPS) – 44 mm, gris sidéral | 429 $ 359,45 $ chez Amazon

Vous ne souhaitez pas souscrire un contrat de données distinct pour votre poignet? Cette Apple Watch Series 4 est un modèle GPS uniquement, et vous pouvez économiser une somme d’argent décente en renonçant à l’option d’un forfait cellulaire. De plus, vous choisissez en fait le plus grand modèle de 44 mm dans cette offre particulière, ce qui en vaut encore plus la peine.

Garmin Fenix ​​5X | 599,99 $ 364,97 $ chez Amazon

Le luxueux Garmin Fenix ​​5X n’est plus que de 365 $ pour le moment, ce qui signifie que vous pouvez acheter la montre multisports pleine de fonctionnalités pour plus de 200 $ de moins. Empilé avec des fonctionnalités de navigation en plein air, des notifications de suivi et de statistiques pendant vos séances d’entraînement et des dizaines de fonctionnalités connectées, c’est un tracker de fitness pour les plus sérieux.

Offres audio et casque

Retour des offres du Sony WH-1000 XM3

EarPods Apple avec connecteur Lightning | 29,99 $ 19,99 $ chez Amazon

Si vous cherchez à remplacer vos écouteurs Apple filaires, vous pouvez économiser 10 $ sur Amazon ce week-end. C’est un excellent prix et vaut bien le coup d’œil si vous recherchez un ensemble d’écouteurs filaires.

Casque filaire Sony MDRXB510 Extra Bass | 59,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Si ce sont des écouteurs super bon marché que vous recherchez, cet ensemble d’écouteurs filaires Sony de 30 $ vous servira très bien. Boost boosté et avec un design d’oreille sécurisé, ils sont parfaits pour la salle de gym sans se soucier des dommages.

Apple AirPods avec étui de chargement | 159 $ US 139 $ sur Amazon

La deuxième génération standard d’Airpods Apple est toujours en vente sur Amazon pour seulement 139 $. Nous ne les avons vus que pour un peu moins que ce prix au cours du Black Friday, donc si vous avez raté la saison des offres, il n’est jamais trop tard pour faire une bonne affaire.

Casque Beats Powerbeats 3: 199,99 $ 69,99 $ chez Amazon

Cette offre d’écouteurs Powerbeats 3 est disponible dans les ventes d’aujourd’hui pour seulement 69,99 $ sur Amazon. C’est une remise de 100 $ et plus et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour les écouteurs sans fil résistants à l’eau. Les Powerbeats 3 font partie de la collection Beats Decade et sont proposés dans une combinaison de couleurs noir-rouge.

Écouteurs sans fil Beats Solo 3: 299,99 $ 195 $ sur Amazon

Les écouteurs Beats Solo 3 bénéficient d’une réduction de 100 $ sur Amazon. Les écouteurs sans fil les plus vendus offrent jusqu’à 40 heures d’autonomie et fonctionnent avec Siri pour un contrôle mains libres.

Économisez jusqu’à 25% sur les enceintes maison Bose | À partir de 199 $ sur Amazon

La gamme Bose Home Speaker offre un son de grande qualité avec l’intelligence d’un appareil intégré à Alexa. Vous obtenez un son incroyable avec des fonctionnalités d’interface utilisateur assez astucieuses pour démarrer, et économisez jusqu’à 25% pendant que vous y êtes.

Écouteurs sans fil QuietComfort 35 II de Bose – or rose | 349 $ 219 $ chez Amazon

Cette paire d’écouteurs sans fil Bose QuietComfort 35 II en or rose est réduite à 219 $ en ce moment sur Amazon. Non seulement vous obtenez une excellente suppression du bruit, une qualité audio Bose classique et une intégration Alexa dès le départ, mais vous économisez également bien plus de 100 $ si vous êtes un fan de rose.

Casque antibruit Sony WH1000 XM3 | 349,99 $ 278 $ chez Amazon

Vous obtenez des écouteurs de pointe pour un prix fantastique dans cette vente d’écouteurs sur Amazon. Les écouteurs WH-1000 XM3 de Sony sont les meilleurs de leur catégorie pour la qualité audio et la suppression du bruit, ce qui rend toute remise sur eux passionnante.

Offres pour tablettes et ordinateurs portables

Les offres d’ordinateur portable bon marché et gai abondent

Lenovo Smart Tab | 16 Go | Station de charge compatible avec Alexa | 149,99 $ 98,46 $ chez Amazon

Il s’agit d’une tablette super bon marché, offrant une tablette de 16 Go avec quelques fonctionnalités astucieuses d’Alexa pour un peu moins de 100 $. Vous ne pourrez pas utiliser des applications hautes performances sur cet appareil, mais cela en vaut la peine si vous recherchez un écran pour Alexa que vous pouvez emporter pour des travaux légers et du streaming.

iPad (2019) WiFi 128 Go | 429 $ 359,99 $ chez Amazon

Il s’agit du dernier iPad phare à avoir atteint les étagères des magasins. Aujourd’hui, vous bénéficiez d’une prise en charge de tous les derniers périphériques dans cette offre iPad extrêmement bon marché, ainsi que d’une belle baisse de prix sur Amazon. 128 Go est plus que suffisant pour stocker vos divertissements et vos documents ainsi que quelques applications hautes performances pour démarrer.

Apple iPad Air | 10,5 pouces | 64 Go | 499 $ 459 $ chez Amazon

L’iPad Air reprend tous les meilleurs éléments de l’expérience iPad classique et propose un nouveau modèle léger pour y arriver. Il s’agit du modèle 64 Go et de la configuration la moins chère que vous trouverez dans les offres iPad cette semaine.

Acer Chromebook 11 N7 | 199,99 $ 149,99 $ chez Amazon

Économisez 50 $ sur le Chromebook Acer de 14,6 pouces avec Amazon cette semaine. Un petit ordinateur astucieux, vous obtiendrez jusqu’à 12 heures d’autonomie de batterie de cet ordinateur portable durable avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Si vous êtes préoccupé par les futures mises à jour, Chrome OS signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la réduction de la taille du stockage.

Ordinateur portable 15,6 pouces Lenovo S145 | 589 $ 299 $ chez Amazon

Ce Lenovo offre un compromis entre le stockage et le traitement qui maintient le prix en dessous de 300 $. Ce compromis fonctionnera pour vous si vous recherchez un disque dur plus grand que la moyenne à ce prix (vous obtenez 500 Go ici), mais cela ne vous dérange pas d’échanger un processeur ultra-rapide pour un Intel Pentium Gold 5405U. Ce processeur, ainsi que 4 Go de RAM, vous guidera certainement à travers les tâches quotidiennes et le streaming, mais c’est quelque chose à retenir si vous magasinez en dessous de 300 $.

Ordinateur portable de jeu Asus VivoBook 15 pouces | 549,99 $ 469,87 $ chez Amazon

Vous obtenez un processeur AMD R5 quadricœur avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go à l’intérieur de cette coque mince et élégante. Vous exécuterez également des graphiques Radeon Vega 8, il y a donc beaucoup de raisons d’y intégrer des jeux.

Ordinateur portable de jeu MSI GF63 15,6 pouces | 899,99 $ 759 $ chez Amazon

Cet ordinateur portable de jeu MSI n’est pas seulement équipé d’un puissant processeur i7 de 9e génération, mais vous obtenez également un SSD de 256 Go pour votre argent. Ajoutez à cela 8 Go de RAM et des graphiques GTX 1050Ti et un superbe écran à cadre mince et vous avez une excellente offre d’ordinateur portable de jeu.

Surface Pro 7 12,3 pouces | 899 $ 747 $ chez Amazon

Économisez 150 $ sur le dernier ordinateur portable convertible à écran tactile Surface Pro 7 cette semaine chez Amazon. Ce modèle est un SSD de 128 Go, 8 Go de RAM, configuration i5 de 10e génération, mais n’est pas livré avec un étui pour clavier Type Cover.

Moniteur d’ordinateur Dell Ultrasharp U2415 | 399,99 $ 217,99 $ chez Amazon

Procurez-vous ce fantastique moniteur d’ordinateur Dell pour un peu plus de 200 $ en ce moment – une amélioration majeure par rapport à son prix quotidien de 400 $. Il s’agit d’un écran de 24 pouces avec une large gamme de ports et de fonctionnalités.

Offres de jeux

Les offres de jeux sur PC offrent d’excellentes économies

Souris gaming Razer DeathAdder Essential – blanche | 49,99 $ 29,99 $ chez Amazon

Prenez la souris de jeu blanche DeathAdder Essential pour 20 $ de réduction cette semaine sur Amazon. C’est une souris d’apparence propre, mais elle pourrait ne pas rester ainsi longtemps. La version noire se vend à seulement 10 $ de plus en ce moment – à 39,99 $.

Souris de jeu filaire Logitech G502 SE Hero | 79,99 $ 39,32 $ chez Amazon

Il s’agit d’une remise fantastique sur une souris de jeu tout aussi incroyable de Logitech. Le G502 SE Hero offre un capteur précis et précis avec une multitude de boutons personnalisables, un RGB synchronisé et un ensemble de poids pour une personnalisation supplémentaire.

Clavier de jeu Logitech G213 | 69,99 $ 39,49 $ chez Amazon

Il s’agit d’un clavier de jeu RVB brillant, et il est disponible pour un peu moins de 40 $. Résistant aux éclaboussures, durable, personnalisable et tactile, le clavier Prodigy G213 offre une large gamme de fonctionnalités et de fonctions multimédias pour démarrer.

Casque de jeu Razer Kraken | 79,99 $ 59,95 $ chez Amazon

Ce casque Razer Kraken possède un cadre en aluminium léger avec un son surround 7.1 et un micro rétractable. Parfait pour une utilisation avec PC, PS4 et Nintendo Switch, vous économisez 20 $ cette semaine avec Amazon.

Sandisk 128GB MicroSDXC UHS-1 carte mémoire | 34,99 $ 24,37 $ chez Amazon

Cette carte mémoire a été spécialement conçue pour la Nintendo Switch, vous savez donc que vous obtenez des vitesses de lecture optimisées pour la console. 128 Go est également une taille de stockage fantastique pour seulement 24 $.

Émetteur audio HomeSpot Bluetooth 5.0 pour Nintendo Switch | 54,99 $ 34,99 $ chez Amazon

Depuis la sortie de la Nintendo Switch sans possibilité de transmettre de l’audio Bluetooth à des écouteurs ou des haut-parleurs sans fil, la course est lancée pour que des sociétés tierces produisent le module complémentaire pour le travail. HomeSpot a remporté cette course avec cette prise USB-C incroyablement facile qui transmet le son clairement et rapidement à n’importe quel casque Bluetooth. De plus, vous obtenez même un adaptateur USB à utiliser également en mode ancré.

Nintendo Switch Joy-Con | 79,99 $ 69 $ chez Amazon

Vous pouvez économiser 20 $ sur cet ensemble Nintendo Switch Joy-Con – parfait si vous cherchez à ajouter plus de joueurs à vos jeux ou si vous en avez marre d’un bâton dérivant.

Manette Nintendo Switch Pro | 69,99 $ 59 $ chez Amazon

Ou, économisez 10 $ sur la manette Nintendo Switch Pro d’Amazon aujourd’hui et faites des jeux sérieux avec votre Switch. C’est le meilleur moyen d’obtenir une sensation de contrôleur améliorée sans sacrifier vos contrôles de grondement ou de mouvement.

PS4 Slim 1TB | God of War, The Last of Us: Remastered, Horizon Zero Dawn: Edition complète | 259 $ chez Amazon

Achetez une énorme offre PS4 Slim de 1 To pour 40 $ de moins que le prix habituel de la console et rapportez à la maison certains des meilleurs jeux exclusifs d’un seul coup. C’est une victoire dans nos livres de chasse aux offres.

Contrôleurs DualShock 4 – différentes couleurs | 64,99 $ 46,96 $ chez Amazon

Amazon a retiré environ 20 $ de sa gamme de contrôleurs DualShock 4. Cela en fait un excellent moment pour acheter une pièce de rechange ou mettre à jour votre manette de jeu avec de nouveaux déclencheurs.

Xbox One S | Lot de 5 vitesses | 299,99 $ 225,99 $ chez Amazon

Prenez les cinq jeux Gears et une console Xbox One S pour un peu plus de 200 $ cette semaine sur Amazon. C’est un prix fantastique étant donné que nous avons vu ces offres augmenter leurs coûts au cours de la dernière semaine.

Xbox One X 1 To | Pack Gears of War: Ultimate Edition | 499,99 $ 299 $ chez Amazon

Achetez un méga-pack Gears of War pour seulement 299 $ sur Amazon. Alors que le stock de Walmart sur les offres Xbox One X qui offrent également un abonnement Game Pass à ce prix vient de s’épuiser, vous pouvez toujours économiser votre argent avec cette offre groupée particulière cette semaine.

Seagate Xbox Game Drive – SSD 1 To | 214,99 $ 180,99 $ sur Amazon

Si vous avez récemment acheté une Xbox One S numérique uniquement, ou si vous avez été particulièrement heureux sur le Microsoft Store, vous apprécierez un stockage supplémentaire de 1 To. Ce lecteur de 1 To est disponible pour 45 $ de réduction sur Amazon cette semaine pour rendre cela un peu plus facile.

Offres sur la maison intelligente et Amazon Echo

Les offres Amazon Echo offrent des économies sur les accessoires pour la maison intelligente

Pack Fire TV Stick 4K avec Echo Dot | 99,98 $ 79,98 $ chez Amazon

Si vous avez raté les dernières offres d’Amazon Echo, vous pouvez toujours réaliser une économie avec ce pack de bâtons Fire TV 4K. Prenez un point d’écho et le bâton de feu en même temps et vous pouvez économiser 20 $.

Amazon Echo Plus + Philips Hue Bulb Kit de démarrage pour maison intelligente | 179,98 $ 149,99 $ chez Amazon

Prenez un Amazon Echo Plus et associez-le à une ampoule Philips Hue pour économiser 30 $ ce week-end. Parfait si vous commencez à équiper votre maison intelligente, vous pouvez vous installer avec un éclairage intelligent et le contrôler avec votre voix via Alexa directement à partir de l’extérieur.

Thermostat intelligent Honeywell Home WiFi | 199 $ 158 $ chez Amazon

Économisez 40 $ sur le système de thermostat intelligent Honeywell Home – une solution compatible Alexa, Google Home, Smart Things et IFTTT pour chauffer intelligemment votre maison cet hiver. Une installation experte vous coûtera 150 $ de plus, mais elle est facile à installer si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de tels services.

Arlo Pro 2 | 2 caméras de sécurité sans fil | 479,99 $ 243,92 $ chez Amazon

Économisez 236 $ sur le système de sécurité domestique Arlo Pro à 2 caméras, avec audio bidirectionnel, vision nocturne à l’intérieur et à l’extérieur, détection de mouvement et notifications directement sur votre smartphone. Cet ensemble particulier propose deux caméras sans fil HD 1080p à utiliser avec le concentrateur Arlo Pro.

Offres TV

Les dernières ventes de téléviseurs 4K

Toshiba 55LF711U20 55 pouces UHD 4K TV | 450 $ 379,99 $ chez Amazon

Ce téléviseur 4K de 55 pouces est en baisse à un prix fantastique sur Amazon en ce moment, d’autant plus que ce modèle est également livré avec Dolby Vision et Fire TV préinstallés. Non seulement vous pouvez profiter d’un panneau d’affichage 4K audacieux, mais ce Toshiba est également compatible avec Alexa avec d’excellentes fonctionnalités de télécommande vocale.

Téléviseur Samsung QN49 QLED UHD 4K 49 pouces | 999 $ 697,99 $ chez Amazon

Si vous recherchez un écran de qualité supérieure à la moyenne mais que le taux actuel d’un LG OLED n’est pas trop enthousiasmant, ces offres de téléviseurs Samsung QLED sont parfaites. Ils offrent un affichage fantastique avec tout le traitement de mise à l’échelle, le HDR et les fonctionnalités intelligentes que vous attendez d’un téléviseur haut de gamme sans le prix qui va avec.

Téléviseur HDR 4K QN55 QLED de 55 pouces de Samsung | 1 197,99 $ 723,39 $ chez Amazon

C’est un excellent prix inférieur à 800 $ sur un téléviseur QLED 55 pouces généralement bien supérieur à 1000 $ de Samsung. C’est également un supplément de 300 $ sur le prix de vente habituel pour cette unité particulière. Vous obtenez un fantastique processeur quantique qui améliore tout ce que vous voyez ainsi que toute la compatibilité avec Alexa et Google Assistant que vous pourriez demander.

Téléviseur OLED 4K UHD HDR LG C9 de 55 pouces | 1999,99 $ 1496,99 $ chez Amazon

Un favori des fans en ce qui concerne les offres de télévision OLED fiables, le LG C9 offre une convergence parfaite d’excellente qualité d’affichage et de prix, ce qui en fait un excellent rapport qualité / prix en vente. Vous obtenez un écran OLED de 55 pouces sur le modèle 2019, avec une gamme de fonctionnalités intelligentes et d’add-ons Dolby intégrés.

