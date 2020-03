derrière le masque marché noir

Le commerce en ligne est actuellement positionné comme l’une des options les plus viables pour remplir l’obligation de quarantaine. Que les commandes couvrent les nécessités de base ou le luxe, la réalité est que la guilde des livreurs – avec d’autres qui sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus – fait sa part.

De l’autre côté de la bataille, les marchés en ligne d’occasion sont également toujours actifs. Wallapop et Milanuncios sont plus vivants que jamais et, malgré le fait que le commerce a cessé en raison de l’impossibilité de sortir, les publicités ne cessent pas d’entrer sur les sites Web.

Parmi eux, un problème auquel les deux plateformes ont dû faire face: les annonces pour vente de matériel médical entre particuliers produit d’une accumulation avant les jours actuels de pénuries presque totales.

En ce sens, les deux plateformes annoncent qu’elles ont dû prendre des mesures à cet égard. Dans le cas de Milanuncios, expliquent-ils, ils ont dû éliminer plus de 1 000 offres de publicités pour du matériel médical “des utilisateurs qui veulent profiter de la situation”. Dans le même temps, les autorités ont enregistré les données des utilisateurs qui ont publié ces offres concernant les masques, les gants ou les gels désinfectants pour procéder à leur réquisition et à leur disposition ultérieure pour les services de santé. Une situation forcée par la situation de l’état d’alarme décrétée le 13 mars.

Cependant, Vous pouvez toujours trouver des annonces pour la vente de masques sanitaires –Qui ont survécu au tamis de l’entreprise– dans des villes comme Madrid, Barcelone ou Castellón.

Les annonces de location de chiens, l’une des farces récurrentes pour éviter la quarantaine, ont également été supprimées. Environ 100 selon la plateforme.

Le cas de Wallapop n’est pas très différent. “Dans le sillage de la crise du COVID-19, un petit volume de publicités liées aux masques faciaux, aux gels désinfectants, au papier toilette ou à d’autres offres opportunistes ont été téléchargées, ce qui est strictement interdit sur notre plateforme”, expliquent-ils à Hipertextual. De l’entreprise ils ont également supprimé un petit pourcentage d’annonces et exhortez les utilisateurs, s’ils voient des produits liés à ces produits, à le signaler à l’application.

Le problème du manque de fournitures médicales

Le problème d’approvisionnement a pu être constaté quelques jours avant l’ordonnance de séquestration, décrétée par le gouvernement, dans les foyers du pays.

Tout comme les premiers cas de contagion de coronavirus ont commencé à traverser les frontières de la Chine, et bien plus encore lorsque l’Italie était déjà désignée comme l’épicentre du virus en Europe, les pharmacies du pays ont suspendu le signe qu’elles n’avaient plus de stock de gel désinfectant, masques ou gants. Les deux sont les mêmes dans les grands magasins Internet, comme Amazon, où les stocks étaient pratiquement épuisés et le peu qui restait faisait écho à la loi de l’offre et de la demande. Quelques produits et un besoin élevé, une flambée des prix.

Madrid n’aurait reçu que 52 000 masques, alors que – uniquement à l’hôpital de la Paz – 36 000 sont consommés quotidiennement

La réalité est que le pire était encore à venir. La pénurie dans les rues n’est que la partie émergée de l’iceberg d’une situation qui affecte désormais directement les centres médicaux. Ils l’avertissent depuis des jours: le personnel de santé n’a pas assez de matériel pour assister au pic de patients qui s’inscrivent. Et si, comme ils l’expliquent du gouvernement central, le pic des infections n’a pas atteint son maximum la situation ne fait qu’empirer.

Depuis le décret de l’état d’alarme de la semaine dernière, la gestion de tout le matériel sanitaire serait assurée par le gouvernement. La réalité est qu’à ce jour, il n’y a pas de fournitures pour l’approvisionnement mondial. À quoi s’ajoutent les critiques du manque de prévoyance et de la mauvaise gestion de la pandémie.

Dans le cas de l’Espagne, et depuis la centralisation des services de fourniture, les couteaux n’arrêtent pas de voler entre les Communautés autonomes. Alors que le gouvernement andalou critique le gouvernement pour avoir transféré le pourcentage le plus élevé de matériel sanitaire à Madrid, la capitale fait de même, arguant que les commandes nécessaires ne sont pas reçues pour la ville la plus contagieuse du pays et qu’elles ont déjà des services saturés et sans matériel pour tout le monde.

Justement, Isabel Díaz Ayuso a publié une lettre dans laquelle demandé de grandes quantités de fournitures médicales Pour la situation à laquelle ils doivent faire face dans 20 jours: 64 000 combinaisons étanches et lunettes de protection, 11 millions de masques chirurgicaux, 250 000 blouses jetables et 600 respirateurs, entre autres demandes. Besoins qui ne couvriraient que ce qui est nécessaire pour un peu plus d’une semaine et qui n’ont pas été satisfaits.

Dans le dernier match, Madrid n’aurait reçu que 52 000 masques, alors que – uniquement à l’hôpital de la Paz – 36 000 sont consommés quotidiennement, a fait valoir le président dans une lettre adressée à Pedro Sánchez. Une situation qui se reproduit dans le reste des communautés et des hôpitaux à travers le pays et que Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, a déjà averti mercredi dernier que, s’il n’est pas résolu, «le risque de pénurie pourrait être imminent dans les deux ou trois prochains jours. “

Dans ce contexte, la Communauté de Madrid a déjà commencé à fabriquer son propre équipement médical et de rechercher des fournisseurs capables d’envoyer des fournitures, a expliqué le président de la Communauté dans un communiqué. Une décision qui irait à l’encontre de l’état d’alerte décrété, mais qui a déjà été prise dans différentes régions où des fournisseurs locaux – ou des volontaires qui proposent de le fabriquer – fourniraient du matériel aux centres de santé de leur région. Certaines expéditions en provenance de Chine sont également sur le point d’arriver, en plus de ceux qui sont déjà entrés tout au long de la semaine.

Pendant ce temps, les saisies par la police et la garde civile se produisent dans tout le pays. 150 000 masques à Jaén lundi dernier et 19 600 masques, 498 000 gants et autres fournitures médicales à Madrid jeudi après-midi. Le tout dans des locaux commerciaux de la capitale où, vraisemblablement, du matériel était accumulé pour la vente à des particuliers et le commerce secondaire.