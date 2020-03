Des aéroports aux cinémas en passant par les épiceries, mesurer l’impact du COVID-19 via les données de trafic piéton – .

Aéroport international de Seattle-Tacoma le 13 mars. (Photo . / Kevin Lisota)

La distanciation sociale et les mesures d’auto-quarantaine ont eu un impact sur la circulation piétonne dans les cinémas, les aéroports, les restaurants, les bars, les épiceries, les magasins-entrepôts et à peu près partout ailleurs pendant l’épidémie de coronavirus selon la société de technologie de localisation Foursquare.

Dans un rapport publié cette semaine, la société, qui a acquis Placed, basée à Seattle, il y a un an, a mesuré les modèles de trafic piétonnier entre le 19 février et le 13 mars à Seattle, San Francisco, New York et Los Angeles.

Bien que beaucoup de choses aient déjà changé au cours de la semaine depuis, et changeront sûrement encore plus au cours de la semaine à venir, les données illustrent l’ajustement rapide du mode de vie qui a lieu dans le pays pendant cette crise.

Les aéroports

Le trafic piétonnier vers les aéroports a diminué le plus à Seattle et dans la région de la baie, en baisse de 24% à 27% entre la semaine se terminant le 19 février et la semaine se terminant le 13 mars. Les aéroports de New York ont ​​diminué de 22% et Los Angeles de 15% en tant qu’Américains. changé leurs plans de voyage.

Cinémas

Les expériences surpeuplées en pâtissent, car de nombreux endroits ont institué des conseils appelant à aucun rassemblement de plus de 50 personnes: les visites dans les cinémas diminuent dans les quatre villes, car les personnes bloquées à la maison choisissent probablement de diffuser du contenu à la maison et d’éviter les espaces publics. À l’échelle nationale, les visites dans les salles de cinéma ont diminué de 24% par rapport à la semaine cible du rapport. Les cinémas de Seattle et de New York ont ​​connu la plus forte baisse, en baisse d’environ 33%.

Restaurants

Le trafic piéton vers les chaînes de restauration décontractée a diminué de 11% à l’échelle nationale, car les gens ont évité les restaurants assis avant que beaucoup d’entre eux ne commencent à fermer sous commande au début de cette semaine. Par contre, les établissements à pied rapide ont vu leur trafic augmenter de 11%. Depuis le 13 mars, l’État de Washington a ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants.

Épiceries et magasins-entrepôts

Les gens s’approvisionnaient définitivement dans un avenir proche incertain. Les visites dans les magasins-entrepôts tels que Costco et Sam’s Club ont augmenté de près de 39%, et la région de New York a connu la plus forte hausse avec 51%. Les épiceries ont également connu une forte augmentation des visites entre le 11 et le 13 mars, avec une augmentation de 19% des visites à l’échelle nationale.

Parallèlement, la société d’analyse de trafic INRIX, basée à Kirkland, au Washington, qui a mesuré l’effet du COVID-19 sur les temps de trajet et les vitesses de déplacement, a également examiné l’impact sur le commerce de détail en analysant le trafic dans la région de Seattle vers les magasins en vrac et les épiceries.

À peine une semaine après le début de l’épidémie de coronavirus, Seattle a vu des changements radicaux dans les modèles de comportement des consommateurs, y compris une diminution du trafic vers les centres commerciaux où les gens faisaient probablement preuve de prudence en ce qui concerne l’exposition à la foule et les besoins d’achat non essentiels.