Des amis seraient revenus pour un spécial réunion sur HBO Max

Le casting de la sitcom bien-aimée copains aurait signé un accord pour apparaître sur une réunion non scriptée spéciale pour HBO Max, aidant à lancer le prochain service de streaming. Bien que la comédie NBC ait été créée en 1994 et se soit terminée en 2004, certains peuvent penser que le gang Central Perk n’a jamais vraiment disparu. La série est restée dans la conscience du public grâce à la syndication, gagnant plus tard une nouvelle popularité auprès d’une plus jeune génération de fans en raison du streaming. Le récent anniversaire en argent des débuts de la série a également conduit à une multitude de commémorations, y compris une sortie en salles d’épisodes préférés et un ensemble LEGO spécial. En conjonction avec Friends passant de Netflix à HBO Max, une réunion spéciale mettant en vedette les six stars célèbres de la sitcom a été annoncée en novembre dernier.

À l’époque, il a été signalé que Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer étaient tous en pourparlers précoces pour participer à ce que HBO Max avait prévu. De plus, en tant que co-créateurs de Friends, Marta Kauffman et David Crane seraient également à bord pour la spéciale qui serait non scénarisée et probablement centrée autour des acteurs et des co-créateurs réfléchissant sur un spectacle qui a duré bien au-delà des premières attentes. Au départ, les pourparlers étaient préliminaires et les retrouvailles étaient loin d’être confirmées. La distribution a maintenant accepté de se réunir pour le spécial de HBO Max après des négociations difficiles.

Selon Deadline, les stars de Friends sont parvenues à un accord de principe avec Warner Bros.TV pour participer à un programme d’une heure conçu pour aider à promouvoir la disponibilité de Friends sur HBO Max. L’accord, qui a été conclu après des négociations et des arrêts occasionnels, représenterait au total environ 20 millions de dollars; chacun des six interprètes recevant un montant de l’ordre de 3 à 4 millions de dollars. C’est un énorme salaire pour ce qui est essentiellement une interview prolongée, mais, comme l’a souligné Deadline, le nombre correspond à ce que Netflix paie pour les meilleurs comédiens comme Dave Chappelle et Ellen DeGeneres pour faire la une des spéciaux d’une heure.

Il y a une différence entre le nouveau contenu de personnages drôles célèbres et une célébration non écrite d’amis. Les acteurs réfléchissent à l’émission qui a lancé leur carrière dans presque toutes les interviews qu’ils mènent. Ils se sont réunis, relativement récemment, dans des apparitions à la télévision et dans des photos virales. Ils ont agi en face l’un de l’autre dans différents projets au cours des années qui ont suivi la disparition de Friends. Il est difficile de reprocher aux acteurs de connaître leur valeur et de négocier comme ils l’ont fait lorsque Friends a été un succès d’audience, mais le spécial tel qu’il a été décrit n’est guère un concept nouveau.

Il est possible, cependant, que HBO Max prévoie quelques surprises. Des questions demeurent quant à savoir si les fans suivront copains à un nouveau service de streaming, en particulier lorsque l’émission est toujours disponible sous forme de supports physiques et d’achats numériques. Il est certainement logique pour HBO Max de vendre leur spécial comme un événement incontournable et les gros salaires ont sans aucun doute un rôle à jouer dans la création d’une telle perception. Pourtant, pour les nombreux supporters d’une série incontestablement emblématique, la confirmation des retrouvailles est une bonne nouvelle.

