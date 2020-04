Des artistes illuminent le musée d’art asiatique de Seattle avec un message d’espoir et de solidarité – .

L’exposition d’art public à grande échelle à l’ère des coronavirus présente certains défis, mais cela n’a pas dissuadé les organisateurs du Borealis Festival of Light d’éclairer la façade du Musée d’art asiatique de Seattle hier soir dans un parc étrangement vide. Leur message d’espoir et de solidarité des artistes du monde entier a été diffusé en direct aux téléspectateurs qui restent chez eux pendant la crise.

Les organisateurs du Borealis Festival of Light illuminent le musée d’art asiatique de Seattle pour One World. Un coeur. (Photo . / Kevin Lisota)

La campagne s’appelle One World. Un coeur. et est une collaboration avec le festival iMapp de Bucarest, en Roumanie. Combinant des œuvres d’art de 46 artistes du monde entier, l’art de la projection vidéo a été projeté sur des bâtiments dans 11 villes différentes à travers le monde, dont Bucarest, Budapest, Monterrey et Seattle.

Terry Morgan, Borealis Festival of Light (Photo . / Kevin Lisota)

«Accrochez-vous. Nous allons passer à travers cela, et il va y avoir des jours meilleurs à venir », a déclaré Terry Morgan, organisateur du festival de lumière Borealis de Seattle. «La chose en ligne va être notre réalité pendant un certain temps. Nous espérons créer un nouveau territoire pour ce qui peut être fait autre que la musique en ligne. »

L’endroit a été gardé secret à l’avance pour éviter la possibilité d’une grande foule. Il y avait une poignée de personnes associées à l’événement, ainsi que quelques autres qui se sont produits sur les lieux lors de promenades nocturnes dans le parc.

Borealis a accueilli une installation d’art vidéo et vidéo largement fréquentée au Lake Union Park de Seattle en 2018. Le prochain festival Borealis à Seattle est prévu pour octobre 2020, en fonction de la progression de la situation des coronavirus.