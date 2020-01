des batteries infinies et puissantes pour smartphones arrivent

Nos smartphones reçoivent une bonne quantité de mises à jour hardaware, à partir de processeurs de plus en plus puissant caméras qualité, capable de retourner des photos professionnelles.

Oublié de tous, il semble avoir été là batterie, un élément fondamental pour déplacer tous les composants qui composent nos appareils, qui au fil des ans n’a jamais reçu de mises à niveau particulières, avec les entreprises de fabrication qui ont cherché à augmenter leur capacité sans jamais essayer de les repenser de novo.

Le tournant semble venir grâce au graphène

Le beaucoup discuté matière semble être la clé pour fabriquer de nouvelles batteries, avec un décidément une plus grande capacité et une durée de vie du produit beaucoup plus longue.

la graphène c’est un matériau Engineered formé par un réseau cristallin d’atomes de carbone, Composé d’une couche monoatomique des noyaux atomiques (c’est-à-dire ayant une épaisseur équivalente à la taille d’un seul atome).

Graphène réel, une entreprise qui investit précisément dans des sources d’énergie basées sur ce matériau, a déclaré que les batteries qui utilisent cette technologie vont bientôt voir le jour et prochainement, elles équiperont les différents smartphones.

Samuel Gong, le PDG de Real Graphene, a déclaré que les nouvelles batteries seront en effet révolutionnaire, vous pouvez recharger complètement une batterie 3000mAh en seulement 20 minutes, mais pas seulement, ils auront trois fois plus de cylindres de charge, autour 1500 contre les 300/500 actuels.

Il ne reste plus qu’à attendre que les nouvelles batteries arrivent enfin sur le marché, pour enfin dire adieu à ce gênant goulot d’étranglement de notre époque.