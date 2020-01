des cahiers pour moderniser le multitâche

Lenovo a présenté une nouvelle génération de Thinkbook conçu pour le travailleur moderne. ThinkBook Plus est équipé d’un écran e-Ink innovant intégré dans la couverture, qui aide les utilisateurs à être plus productifs dans les activités multitâches, améliorant la concentration, la collaboration et la créativité. L’appareil dispose d’un écran principal FHD de 13,3 pouces et d’un écran à encre électronique de 10,8 pouces intégré dans le couvercle, sur lequel les utilisateurs peuvent dessiner des graphiques et prendre des notes à l’aide du stylet numérique intégré Lenovo Precision Pen, en plus de recevoir le notifications les plus importantes même lorsque le PC est fermé.

Conçu pour la nouvelle génération de travailleurs

Aujourd’hui, près de 60% de la main-d’œuvre est composée de la génération Y et de la génération Z, deux générations de natifs numériques qui effectuent souvent plusieurs tâches sur plusieurs appareils. Cependant, plusieurs études1 suggèrent que le multitâche entraîne des inefficacités, avec une perte moyenne de 2,1 heures par jour en raison du temps nécessaire pour se reconcentrer sur les activités interrompues. Nous savons que sur le lieu de travail d’aujourd’hui, le multitâche est inévitable, mais cela ne signifie pas que les entreprises doivent être affectées par les effets négatifs du multitâche. En fait, chez Lenovo, nous pensons qu’une technologie plus intelligente doit être conçue pour améliorer la concentration et la productivité, quel que soit le rôle qu’elle joue au sein de l’organisation, quelle que soit son activité.

Concevez un ordinateur portable en tenant compte des charges de travail modernes

ThinkBook Plus est conçu sur la base de nos recherches, des commentaires des clients et des habitudes de travail multitâche. Il s’agit d’un nouveau type d’ordinateurs portables qui offre des caractéristiques et des fonctionnalités innovantes pour aider les utilisateurs à maximiser leur efficacité. ThinkBook Plus vous permet de:

collaborer au mieux, de manière plus simple, maintenir la concentration lors des réunions, grâce à la possibilité de ne recevoir sur l’écran intégré dans la couverture que les notifications essentielles entre rendez-vous, messages instantanés ou e-mails. Prenez des notes rapidement grâce au stylet numérique Precision Pen intégré, qui peut être synchronisé avec Microsoft OneNote. Contrôlez rapidement les appels VoIP avec les raccourcis clavier de Skype et profitez d’une expérience auditive plus nette avec les haut-parleurs Harman et les microphones certifiés Skype. Grâce aux fonctionnalités intégrées d’Amazon® Alexa® pour PC, vous pouvez effectuer rapidement une variété de tâches sans ouvrir le portable.

créer, modifiez et convertissez vos idées en graphiques en temps réel et prenez des notes avec le stylo numérique Precision Pen sur l’écran intégré dans le capot du PC. Vous pouvez personnaliser votre ordinateur portable en choisissant votre économiseur d’écran préféré à afficher sur la couverture. Profitez de l’expérience d’un ordinateur portable avec un écran IPS FHD et des lunettes ultra-minces qui prennent en charge le format Dolby Vision. Sentez-vous protégé grâce au lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de démarrage, à l’obturateur de la webcam et aux spécifications dTPM 2.0 pour une plus grande sécurité matérielle.

examen documents rapidement depuis l’écran externe qui vous permet de saisir des notes. Ouvrez votre PC pour des examens plus complexes en tirant parti de la puissance des processeurs Intel® Core ™ de 10e génération, de Windows 10, de la mémoire SSD standard et de la mémoire Intel® Optane ™ disponible.

Répondre rapidement aux e-mails et messages grâce à la fonction Modern Standby qui vous permet de recevoir les notifications les plus importantes même lorsque le PC est fermé. Smart Power On simplifie l’authentification Windows Hello avec l’empreinte digitale intégrée au bouton Démarrer.

Lenovo présente ThinkBook Plus: des ordinateurs portables pour moderniser le multitâche

L’offre ThinkBook est complétée par une série d’accessoires conçus pour améliorer l’expérience de votre ordinateur portable. L’étui ThinkBook Plus Premium protège votre PC lorsque vous voyagez entre deux réunions. Spécialement créé avec un rembourrage en mousse interne pour réparer l’écran externe à encre électronique, il comprend une fermeture de superposition magnétique facile à ouvrir. La souris Bluetooth ThinkBook en option est silencieuse et compacte et vous permet de fonctionner plus facilement. Équipée de boutons silencieux, de commandes DPI réglables et d’un capteur optique pour les longueurs d’onde bleues, qui peuvent être utilisées sur presque toutes les surfaces, la souris se connecte sans fil sans dongle grâce à Bluetooth 5 et prend en charge la couplage facile au PC avec la fonctionnalité Microsoft Swift Pair dans Windows 10.

“Passer d’une activité à une autre jusqu’à 300 fois par jour est normal, au cours d’une journée de travail. ThinkBook Plus améliore la productivité multitâche des utilisateurs de PME », a-t-il déclaré Eric Yu, vice-président directeur et directeur général, Lenovo SMB Group. “Avec le deuxième écran externe, le stylet numérique intégré et des fonctionnalités similaires à celles offertes par le smartphone, ThinkBook Plus améliore la capacité du PC à maximiser son efficacité.”

Tarifs et disponibilités

La disponibilité et les prix du ThinkBook Plus et des accessoires pour le marché italien seront communiqués ultérieurement.