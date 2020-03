Des captures d’écran qui fuient révèlent à quoi ressemblera la nouvelle fonctionnalité CarKey d’Apple – .

Une nouvelle fonctionnalité iOS appelée CarKey permettra aux propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch de déverrouiller et de conduire leur voiture en s’appuyant sur leurs appareils plutôt que sur une clé physique.

Les propriétaires pourront accorder à des tiers des clés uniques qui leur permettraient de déverrouiller une voiture directement à partir de leur propre appareil.

Les preuves de CarKey sont apparues pour la première fois dans une version bêta d’iOS 13.4, bien qu’Apple puisse attendre de publier la fonctionnalité jusqu’à ce qu’elle dévoile iOS 14 plus tard cette année.

Quand Apple a publié la première version bêta d’iOS 13.4 début février, l’un des ajouts les plus notables était une toute nouvelle API CarKey qui permet aux propriétaires d’Apple Watch et d’iPhone de démarrer, verrouiller et déverrouiller leurs véhicules directement à partir de leurs appareils.

Encore plus cool, l’API permettra aux propriétaires d’appareils de partager l’accès avec des amis et des membres de la famille via des touches uniques. Imaginez, par exemple, la possibilité de donner à distance à un de vos amis la possibilité de déverrouiller et de conduire votre voiture avec son propre iPhone ou Apple Watch.

À ce stade, il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera disponible dans le cadre d’une version iOS 13 mature ou si c’est quelque chose qu’Apple enregistre pour iOS 14. Cependant, une capture d’écran de l’interface CarKey semble avoir fuité sur Twitter. .

Il y a quelques choses notables qui méritent d’être soulignées dans le tweet ci-dessous. Pour commencer, notez l’option d’un mode express qui permettrait à la fonctionnalité de fonctionner sans exiger des utilisateurs qu’ils s’authentifient via Face ID pour entrer un code d’accès.

Vous remarquerez également que l’interface CarKey offre trois types d’accès différents à un véhicule. Cela a certainement du sens, car parfois, vous voudrez peut-être simplement donner à quelqu’un l’accès à votre voiture pour récupérer quelque chose plutôt que de lui donner la possibilité de conduire votre voiture. Ces trois catégories d’accès différentes comprennent l’accès au coffre (déverrouiller le coffre uniquement), l’accès uniquement (déverrouiller la voiture uniquement) et, bien sûr, l’accès et la conduite.

Notez également le bouton qui permet aux utilisateurs d’inviter relativement facilement les utilisateurs au niveau d’accès à la voiture qu’ils jugent approprié. De plus, il est facile de supprimer des utilisateurs et certaines personnes peuvent être ajoutées de manière permanente. Tout se passe dans l’application Wallet, et si vous appuyez sur la touche, vous pouvez voir la voiture spécifique à laquelle vous avez accès, qui dans ce cas est une BMW i8:

Encore une fois, il n’est pas clair si CarKey est quelque chose auquel nous aurons accès avec iOS 13 ou iOS 14. Cela dit, il y a de fortes chances que CarKey – simplement en raison de la force d’une fonctionnalité – soit quelque chose qu’Apple voudra montrer avec iOS 14. Bien sûr, la question à un million de dollars est de savoir comment cela pourrait se produire. Rappelons que la WWDC de cette année est annulée, et bien qu’Apple promette d’organiser un événement uniquement en ligne, l’impact du coronavirus était si important qu’il a incité Google à annuler complètement son événement d’E / S.

