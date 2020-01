Des centaines d’employés d’Amazon prévoient de protester contre la politique de relations publiques en dénonçant le changement climatique – .

La designer d’expérience utilisateur d’Amazon, Emily Cunningham, prend la parole lors d’un rassemblement en dehors de l’assemblée des actionnaires de la société en mai 2019. Les employés en faveur de la résolution climatique portaient du blanc pour l’événement. (Employés d’Amazon pour Climate Justice Photo)

Les employés d’Amazon répondent aux menaces de résiliation pour leur plaidoyer en faveur du climat en violant intentionnellement la politique de communication d’entreprise de l’entreprise.

Des centaines de travailleurs prévoient de critiquer la contribution d’Amazon au changement climatique dans un article de taille moyenne, violant les règles de relations publiques des entreprises qui empêchent les employés de discuter des affaires de la société sans approbation. Il s’agit du dernier exemple de travailleurs technologiques tirant parti de leur position en tant qu’actifs de valeur sur un marché du travail restreint pour faire pression sur leurs employeurs sur des questions politiques. L’activisme des employés dans l’industrie de la technologie crée de nouveaux défis pour les entreprises qui tentent de trouver un équilibre entre les intérêts commerciaux et les demandes des employés qu’ils ont investis massivement dans le recrutement et la rétention.

Le groupe de défense des intérêts d’Amazon Employees for Climate Justice prévoit de publier le poste dimanche pour montrer sa solidarité avec deux employés qui disent avoir été menacés de licenciement, selon le Washington Post. Le département des ressources humaines d’Amazon a déclaré aux employés que leur emploi pourrait être menacé s’ils continuaient à enfreindre la politique de communication en parlant publiquement de l’empreinte carbone d’Amazon. Amazon affirme que ses règles de communication d’entreprise ne sont pas nouvelles, mais a confirmé la mise à jour de la politique en septembre et la notification des employés à ce moment-là.

Les employés d’Amazon pour Climate Justice n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur le poste Medium.

Le billet de blog sera la dernière escalade du groupe de militants d’une campagne de pression en cours. Ils veulent qu’Amazon accélère ses objectifs de durabilité, atteigne la neutralité carbone d’ici 2030 et mette fin aux contrats d’informatique en nuage avec les sociétés de combustibles fossiles. Les militants ont déposé conjointement une résolution des actionnaires fin 2018 appelant Amazon à créer un plan climat. En 2019, ils ont publié une lettre ouverte avec des milliers de signatures d’employés dénonçant les lacunes des mesures climatiques de l’entreprise et demandant des mesures spécifiques pour réduire les émissions.

Les employés d’Amazon pour la justice climatique font partie d’une tendance plus large d’activisme des employés qui se produit dans l’industrie de la technologie. Les employés de Google, Microsoft, Tableau et d’autres sociétés de technologie utilisent leur influence pour faire pression sur leurs employeurs afin qu’ils prennent position sur le changement climatique et l’immigration. En septembre, les employés d’Amazon et de Google ont rejoint la Global Climate Strike dirigée par des jeunes et ont quitté le travail à Seattle et dans d’autres villes.

La veille du débrayage, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a révélé pour la première fois l’empreinte carbone de l’entreprise et a annoncé de nouvelles actions climatiques. Baptisée The Climate Pledge, cette initiative a fixé de nouveaux objectifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre et a exhorté d’autres entreprises à faire de même. Amazon a lancé un site Web sur la durabilité pour apporter un manque de transparence à l’impact environnemental de l’entreprise.

Un porte-parole d’Amazon a souligné The Climate Pledge en réponse à des questions sur l’action des employés prévue dimanche. La société prévoit d’utiliser 100% d’énergie renouvelable d’ici 2030 et d’atteindre le «zéro carbone net» d’ici 2040, a déclaré Amazon.

«Bien que tous les employés soient invités à s’engager de manière constructive avec l’une des nombreuses équipes d’Amazon qui travaillent sur la durabilité et d’autres sujets, nous appliquons notre politique de communication externe et nous ne permettrons pas aux employés de dénigrer ou de dénaturer publiquement l’entreprise ou le travail acharné de leur collègues qui développent des solutions à ces problèmes difficiles », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Amazon encourage les employés à partager leurs préoccupations en interne, en soumettant des questions lors de la réunion à mains nues de l’entreprise et en rejoignant des groupes d’affinité axés sur la durabilité.

Plutôt qu’un effet apaisant, les efforts d’Amazon pour faire respecter sa politique de relations publiques n’ont fait que renforcer les militants salariés. Le différend a atteint la campagne présidentielle du sénateur Bernie Sanders, qui a enrôlé les deux employés dont les emplois étaient menacés pour une vidéo sur les réseaux sociaux.

Les travailleurs d’Amazon s’expriment pour dire: Jeff Bezos ne devrait pas être dans le domaine de l’extraction de combustibles fossiles.

La réponse de l’entreprise? Représailles avec des menaces de licenciement.

Je soutiens ces employés qui se battent pour protéger la seule maison que nous avons. pic.twitter.com/bvgsEH7nHj

– Bernie Sanders (@SenSanders) 6 janvier 2020

La vidéo présente les concepteurs d’Amazon UX Emily Cunningham et Maren Costa discutant de leur plaidoyer – et de ce que cela pourrait leur coûter.

«Ce que l’Amérique des entreprises sait, ce que beaucoup d’entre nous savent, c’est que le moment est maintenant venu de transformer notre système énergétique des combustibles fossiles en efficacité énergétique et en énergie durable», a déclaré Sanders dans la vidéo. «Ce dont nous avons besoin, c’est d’un solide mouvement populaire protestant et disant que l’avenir de ce pays est avec d’autres technologies durables.»