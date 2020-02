Des changements subtils dans le rapport annuel suggèrent les stratégies et les plans du géant de la technologie – .

(Photo . / Kevin Lisota)

Amazon 2019 a été aussi riche en événements que possible.

Le géant de la technologie a investi des milliards dans une ambitieuse promesse d’expédition d’un jour, a sorti une multitude de nouveaux appareils Alexa, a perdu un énorme contrat de cloud militaire pour Microsoft, a affronté des politiciens du niveau de la ville jusqu’aux candidats à la présidentielle, et donc, bien plus encore.

Alors que la poussière retombe sur une année chargée, Amazon vient de publier son dossier annuel 10-K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le document est principalement un résumé financier et un récapitulatif des événements de l’année. Mais les changements de langage mettent également en lumière la façon dont Amazon évolue et ce qu’il considère comme ses priorités et ses risques à l’avenir. Pour une entreprise qui garde des plans très proches du gilet, ces types de divulgations sont l’un des rares outils disponibles pour analyser son processus de réflexion – en fait, pour tenter de lire l’esprit d’Amazon.

Nous avons comparé les formulaires 10-K de la société de 2018 et 2019 pour voir ce qui a changé, en utilisant la fonction de comparaison des documents de Microsoft Word. Il n’y avait pas de changements tectoniques dans la mission de l’entreprise, mais quelques ajustements subtils ont conduit à des informations intéressantes.

Une différence notable, compte tenu de l’examen approfondi antitrust d’Amazon et d’autres géants de la technologie, est l’accent mis sur le potentiel des concurrents de sortir de nulle part pour défier l’entreprise. Amazon a élevé cette ligne dans le 10-K et a ajouté une nouvelle clause que nous avons soulignée ici en gras: “Internet facilite l’entrée sur le marché et les achats par comparaison, ce qui améliore la capacité des entreprises nouvelles, plus petites ou moins connues à nous faire concurrence. »

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, prêche la valeur de l’échec en tant que partie naturelle de l’innovation, et un autre changement dans le 10-K semble intégrer cet état d’esprit.

Auparavant, une section sur l’expansion dans de nouveaux marchés et domaines de produits avertissait que l’échec «pourrait nuire à notre réputation, limiter notre croissance et affecter négativement nos résultats d’exploitation». Ce libellé a maintenant été supprimé dans cette section et remplacé dans la nouvelle version 10- K avec cet avertissement moins alarmant: «Incapacité à réaliser les avantages des montants que nous investissons dans de nouvelles technologies, produits ou services pourrait entraîner la dépréciation ou la dépréciation de ces investissements. »

Le dernier 10-K ne contient aucune mention de HQ2 au-delà d’une petite note de bas de page, après que la recherche publique d’Amazon pour un deuxième siège a dominé les gros titres en 2017 et 2018. New York est apparue dans le dossier de 2018 comme la maison d’un futur siège mais a disparu du 10-K les plus récents après la scission acrimonieuse entre la ville et l’Amazonie.

Nous ne voyons pas non plus de mention de l’expédition d’un jour, peut-être l’initiative la plus percutante et la plus difficile d’Amazon de 2019. La société a dépensé près de 1,5 milliard de dollars en une journée durant le trimestre des fêtes et un autre milliard de dollars au premier trimestre de cette année.

Voici quelques autres changements par rapport au document qui nous a intrigués, ainsi que quelques chiffres cachés de 2019:

La publicité devient un pilier important de l’entreprise. Le document de l’année dernière contenait une mention unique de la publicité dans le cadre de l’activité globale. Cette année, Amazon a ajouté plus de détails, en écrivant qu’il fournit des services de publicité «aux vendeurs, vendeurs, éditeurs et auteurs, par le biais de programmes tels que les publicités sponsorisées, l’affichage et la publicité vidéo.» Amazon ne répartit pas la publicité individuellement dans ses finances résultats, au lieu de le coupler sous un ensemble plus large d ‘«autres». Ce groupe «autres» a généré plus de 14 milliards de dollars de revenus en 2019, en hausse de 39% par rapport à l’année précédente.

Amazon est épicier, si ce n’était déjà évident. Dans le document de cette année, Amazon a officiellement ajouté «les entreprises qui vendent des produits d’épicerie en ligne et dans les magasins physiques» à sa liste officielle de concurrents. Amazon a accéléré la livraison d’épiceries depuis les magasins Whole Foods tout au long de l’année et a confirmé qu’il s’apprêtait à lancer un nouveau concept de magasin.

La société a dépensé 315 millions de dollars en acquisitions en 2019, son plus bas niveau en trois ans. Les années 2017 et 2018 ont été marquées par les superproductions pour Whole Foods Market et Ring. Amazon n’a pas effectué d’acquisitions suffisamment importantes en 2019 pour être répertorié dans le dossier individuellement.

L’empreinte immobilière mondiale d’Amazon – qui comprend tous les bureaux, magasins, centres de données et entrepôts qu’elle possède et loue dans le monde entier – était de 333,8 millions de pieds carrés à la fin de l’année. En 2019, Amazon a ajouté 45 millions de pieds carrés à son portefeuille immobilier, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. Le réseau d’entrepôts et de centres de données d’Amazon en Amérique du Nord et son empreinte de bureaux internationaux ont été les principaux moteurs, avec une croissance de plus de 20% chacun en 2019.

Amazon a terminé l’année avec 44 magasins supplémentaires par rapport à 2018. Son empreinte totale en brique et mortier se situe dans 571 magasins, dont seulement sept à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

