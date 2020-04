Des chercheurs de l’UW travaillent sur un appareil “semblable à une lampe de poche” pour détruire les virus et les bactéries sur les surfaces – .

Les professeurs UW Jun Liu et Jihui Yang. (Photos UW)

Des chercheurs de l’Université de Washington développent un gadget «semblable à une lampe de poche» qui utiliserait plusieurs sources électromagnétiques, y compris la lumière ultraviolette et infrarouge, pour détruire les virus et les bactéries sur les surfaces plus efficacement qu’une seule source de rayonnement ne pourrait à elle seule.

Les chercheurs cherchent à faire leur part pour combattre le COVID-19 et les futures épidémies. L’approche fonctionne «en exposant les zones cibles à un réseau intense de sources de rayonnement électromagnétique multispectres», selon une demande de brevet provisoire, soumise par le centre d’innovation CoMotion de l’Université de Washington au nom de chercheurs du Département UW des sciences et de l’ingénierie des matériaux.

Le projet avance rapidement, mais il reste encore beaucoup à faire avant qu’un tel appareil puisse atteindre une large utilisation. Après avoir testé l’approche pour déterminer son efficacité, les chercheurs envisagent d’explorer la possibilité de créer une startup pour commercialiser la technologie, et ils prévoient de travailler avec des partenaires de l’industrie pour aider à fabriquer les produits.

“De nombreuses surfaces ne sont pas adaptées ou accessibles à la désinfection chimique, comme les vêtements, les canapés, les papiers, les matériaux poreux, les tissus, les récipients alimentaires et la nourriture”, a déclaré le professeur UW Jun Liu dans un communiqué. “Cependant, la lumière UV est une méthode de désinfection efficace, et les lampes UV sont disponibles dans le commerce.”

La technologie pourrait également être étendue, avec des appareils de type sac à dos ou porte-documents pour désinfecter les grands espaces publics.

Liu et son collègue, le professeur Jihui Yang, dirigent l’effort, travaillant avec l’étudiant post-doctoral Mengyu Yan et l’étudiant diplômé en chimie Mitchell Kaiser. C’est un prolongement des efforts continus de l’équipe pour utiliser de puissantes batteries Li-ion pour de nouvelles applications dans le stockage d’énergie et les soins de santé.

Les scientifiques du monde entier travaillent sur des innovations pour empêcher la propagation du COVID-19 à la réouverture des gouvernements et au retour au travail. La lumière ultraviolette est utilisée depuis longtemps par les professionnels de la santé comme désinfectant pour les surfaces, mais ce n’est pas un traitement ou une thérapie efficace pour le virus lorsqu’il a infecté un corps humain, malgré les commentaires du président Donald Trump la semaine dernière.

Des scientifiques de l’Université de Washington mènent un essai clinique d’une thérapie possible que Trump a promue, le médicament controversé hydroxychloroquine. On ne sait pas si le médicament contre le paludisme et les maladies auto-immunes augmente ou diminue la mortalité des patients COVID-19.

L’éditeur de ., Todd Bishop, a contribué à ce rapport.