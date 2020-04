Des chercheurs de Seattle annoncent les premiers résultats du premier programme américain de surveillance COVID-19 par écouvillonnage et envoi – .

L’étude du Seattle Coronavirus Assessment Network utilise des tampons nasaux dans des kits à domicile qui sont envoyés par la poste pour tester le COVID-19. (SCAN Photo)

Mis à jour ci-dessous avec les détails de la conférence de presse.

Les premiers résultats d’un premier programme de tests à domicile pour COVID-19, analysant plus de 4 000 échantillons nasaux envoyés de toute la région de Seattle, ont révélé que la proportion de la maladie était plus faible que dans les programmes de tests médicaux. , mais suffisamment pour potentiellement «représenter des milliers d’infections non reconnues dans la communauté».

L’approche, connue sous le nom de «tamponner et envoyer», est présentée comme un modèle potentiel pour aider à permettre les programmes de dépistage généralisés qui, selon les responsables de la santé, seront essentiels alors que le pays cherche à rouvrir les entreprises et à reprendre un semblant de vie normale. dans les mois à venir.

Des chercheurs du Greater Coronavirus Assessment Network (SCAN) de Seattle ont déclaré vendredi après-midi que leur meilleure estimation des 18 premiers jours de résultats place la prévalence communautaire du COVID-19 à 24 cas pour 10 000 habitants, soit 0,24%, pour la période d’étude initiale entre 23 mars et 9 avril. La prévalence a diminué vers la fin de la période de test.

Parmi les participants qui ont signalé des symptômes compatibles avec COVID-19, 1,6% avaient la maladie.

Ils ont toutefois averti que la taille de l’échantillon n’était pas statistiquement significative et qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives de l’étude en cours.

L’approche pilotée par le SCAN pourrait être un modèle pour les tests ailleurs, à plus grande échelle, mais elle devrait être rationalisée et rendue plus rentable, a déclaré le Dr Jay Shendure, directeur scientifique du Brotman Baty Institute et partenaire principal du SCAN. . Par exemple, a-t-il dit, le processus d’association d’un échantillon à une personne spécifique devrait passer du papier à l’entrée numérique.

“De mon point de vue, c’est un système qui pourrait être étendu”, a déclaré Shendure, discutant des premières conclusions lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes vendredi après-midi.

Dr Jay Shendure du Brotman Baty Institute, partenaire principal du projet SCAN.

SCAN s’est associé à des groupes tels qu’Amazon Care, un programme de soins de santé pour les employés d’Amazon dans la région de Seattle, sur l’infrastructure et la logistique pour les tests à domicile.

«L’une des choses que nous espérons réaliser via SCAN, et en particulier en s’associant à des entités logistiques qui ont une portée plus large que Seattle, est de résoudre certains de ces problèmes, de sorte que les problèmes n’ont pas besoin d’être résolus. résolu dans tous les coins et recoins du pays si des efforts comme celui-ci sont lancés ailleurs », a déclaré Shendure.

SCAN a été formé en partenariat entre Public Health – Seattle & King County et les chercheurs à l’origine de la Seattle Flu Study, financée par le bureau privé de Bill Gates, Gates Ventures, avec le soutien technique de la Bill & Melinda Gates Foundation et des Centers for Disease Control et prévention. L’étude est mise en œuvre par le Brotman Baty Institute, qui est une collaboration entre UW Medicine, Fred Hutchinson Cancer Research Center et Seattle Children’s, avec le soutien de la modélisation des données de l’Institute for Disease Modeling.

Les chercheurs de la Seattle Flu Study ont été les premiers à détecter COVID-19 aux États-Unis en janvier, avant de franchir des obstacles réglementaires qui ont temporairement contrecarré leur travail.

Voici plus de détails sur l’annonce d’aujourd’hui.

Au cours de ses 18 premiers jours, SCAN a testé 4 092 échantillons. Près des deux tiers de ces personnes ont été renvoyées par des personnes qui, au cours des sept jours précédant l’inscription, avaient signalé une maladie de type COVID (fièvre, toux ou essoufflement). Cependant, plus des trois quarts de ces personnes ont indiqué qu’elles n’avaient pas encore demandé de soins médicaux. SCAN est le premier programme de surveillance COVID-19 aux États-Unis à utiliser des kits de test «tamponner et envoyer» qui permettent aux individus de prélever leur propre échantillon nasal et de le retourner à un laboratoire pour le test sans quitter la maison, tout en observant réduire l’exposition aux autres. Les tests SCAN parmi les personnes signalant une maladie de type COVID (CLI) ont donné 44 (1,6%) résultats positifs pour COVID-19 – une proportion inférieure à celle renvoyée par le biais de tests dans le système médical, mais qui peut encore représenter des milliers d’infections non reconnues dans la communauté. Des cas ont été identifiés dans toutes les parties du comté de King. Sur la base de ces données de recensement des participants et des comtés, la modélisation SCAN estime que la prévalence communautaire de COVID-19 pour la période se situe entre 5 et 75 sur 10 000 personnes (0,05% à 0,75%), avec la meilleure estimation de 24 pour 10 000 (0,24%) .

L’initiative est conçue comme un programme de surveillance des infections et n’est pas censée être un service clinique, préviennent les chercheurs. Les dirigeants du SCAN disent qu’ils travaillent à étendre le programme et s’attendent à fournir une autre mise à jour dans deux semaines, le vendredi 1er mai.