Des chercheurs mettent fin à un essai de vaccin contre le VIH «inefficace» dirigé par Fred Hutch – .

Un participant à l’essai sud-africain sur le vaccin contre le VIH reçoit un vaccin dans une clinique. (NIAID via YouTube)

Un essai clinique de trois ans sur un vaccin contre le VIH en Afrique du Sud, financé en partie par la Fondation Bill & Melinda Gates et géré par un consortium dont le siège se trouve au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, a été suspendu car le vaccin a été jugé inefficace.

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health, a annoncé aujourd’hui qu’il avait cessé d’administrer les vaccinations dans l’essai HVTN 702, également connu sous le nom d’Uhambo. Le coût de l’essai, impliquant plus de 5400 volontaires inscrits sur 14 sites à travers l’Afrique du Sud, a été estimé à environ 120 millions de dollars – avec un financement provenant du NIAID, de la Fondation Gates et du South African Medical Research Council. L’essai a été mené par le HIV Vaccine Trials Network, dont le siège est à Fred Hutch, avec des ressources supplémentaires fournies par Sanofi Pasteur, GSK et le U.S. Military HIV Research Program.

Les chercheurs avaient de grands espoirs pour l’étude lorsqu’elle a débuté fin 2016, car le vaccin potentiel était basé sur une formulation qui avait montré des résultats prometteurs lors d’un essai clinique en Thaïlande. Mais le mois dernier, une analyse des données intermédiaires a montré que 129 infections à VIH se sont produites parmi 2 694 participants qui ont reçu le vaccin, tandis que 123 infections à VIH se sont produites chez 2 689 participants qui ont reçu une injection de placebo inactive à la place. Parce qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative, un panel indépendant a conclu que le vaccin n’a montré aucune efficacité.

Malgré les progrès du traitement du VIH, environ 1,7 million de personnes dans le monde sont nouvellement infectées chaque année par le VIH, le virus qui cause le SIDA. “Un vaccin contre le VIH est essentiel pour mettre fin à la pandémie mondiale, et nous espérions que ce vaccin candidat fonctionnerait”, a déclaré le directeur du NIAID, Anthony Fauci, dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. «Malheureusement, ce n’est pas le cas.» Bien qu’il n’y ait plus de vaccinations dans cet essai, les chercheurs poursuivent les études de suivi – et le réseau dirigé par Hutch poursuit les essais d’autres méthodes pour lutter contre le VIH.