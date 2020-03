Des chercheurs sur le vaccin contre le coronavirus viennent d’annoncer d’excellentes nouvelles – .

Les scientifiques qui étudient la génétique du nouveau coronavirus espèrent qu’un vaccin peut avoir des effets durables, car le virus ne mute pas autant que la grippe, qui a besoin d’un nouveau vaccin chaque année.

La recherche varie en fonction de la population testée. Des chercheurs aux États-Unis n’ont trouvé que quelques mutations tandis que les généticiens d’Islande ont signalé plus de mutations qui rendent le virus plus contagieux, mais pas plus dangereux.

Par ailleurs, un laboratoire singapourien a développé une technologie qui peut aider les scientifiques à suivre les mutations du virus COVID-19 et évaluer les effets des candidats vaccins plus rapidement qu’auparavant.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La nouvelle pandémie de coronavirus a coûté la vie à près de 20 000 personnes sur les plus de 438 000 cas confirmés enregistrés au moment d’écrire ces lignes, et elle ne s’arrêtera pas de sitôt. Il n’y a pas de remède miracle pour COVID-19, bien que plusieurs thérapies aient montré des promesses dans des études limitées et font maintenant partie d’un vaste mégatrial de l’OMS. Et il n’y a pas non plus de vaccin, bien que plus de 20 d’entre eux soient en préparation. Un vaccin est le seul remède qui peut empêcher COVID-19, et au moins deux d’entre eux sont déjà en cours d’essais cliniques – dont un aux États-Unis en ce moment. Alors que les agents de santé pourraient recevoir le vaccin dès cet automne si tout se passe bien, la plupart des gens ne seront vaccinés que dans environ 18 mois, au plus tôt, ce qui semble attendre longtemps. Cependant, il y a d’autres bonnes nouvelles de chercheurs qui étudient le virus. Contrairement à la grippe, qui a besoin d’un nouveau vaccin chaque année, le vaccin contre le SRAS-CoV-2 pourrait avoir une efficacité durable.

États Unis

Le vaccin contre la grippe offre une protection limitée car les différentes souches de grippe mutantes à un rythme aussi rapide. C’est pourquoi vous en avez besoin chaque année. Si cela devait se produire avec le SRAS-CoV-2, un vaccin n’offrirait une protection que pour une durée limitée. Nous ne connaissons pas non plus l’immunité naturelle que le corps obtient après avoir combattu le COVD-19, ni combien de temps il dure. Mais les données actuelles montrent qu’un vaccin aurait des effets durables, ce qui signifie que les risques de futures épidémies seront considérablement réduits.

Selon des chercheurs du laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins qui ont parlé au Washington Post, le nouveau coronavirus ne mute pas de manière significative.

“C’est un nombre relativement faible de mutations pour avoir traversé un grand nombre de personnes”, a déclaré le généticien moléculaire Peter Thielen. «À ce stade, le taux de mutation du virus suggérerait que le vaccin développé pour le SRAS-CoV-2 serait un seul vaccin, plutôt qu’un nouveau vaccin chaque année comme le vaccin contre la grippe.»

Le vaccin serait similaire aux vaccins contre la rougeole ou la varicelle, a-t-il dit. «Je m’attendrais à ce qu’un vaccin contre le coronavirus ait un profil similaire à ces vaccins. C’est une excellente nouvelle. “

Les scientifiques ont examiné plus de 1 000 échantillons du virus et il n’y avait que quatre à dix différences génétiques entre les souches qui ont infecté les citoyens américains et le virus d’origine qui s’est propagé à Wuhan, en Chine. Deux autres scientifiques qui faisaient partie du comité qui a nommé le virus, Stanley Perlman de l’Université de l’Iowa et Benjamin Neuman de l’Université Texas A&M de Texarkana, ont également déclaré que le virus semblait stable en ce qui concerne les mutations.

«La grippe a une astuce dans son sac que les coronavirus n’ont pas – le génome du virus de la grippe est divisé en plusieurs segments, chacun codant pour un gène. Lorsque deux virus de la grippe se trouvent dans la même cellule, ils peuvent échanger certains segments, créant potentiellement une nouvelle combinaison instantanément – c’est ainsi que la grippe porcine H1N1 est originaire », a déclaré Neuman.

Ce ne sont pas nécessairement toutes de bonnes nouvelles, cependant.

Islande

Des scientifiques islandais ont pu suivre 40 mutations de coronavirus dans leur seul pays, selon le site d’information en néerlandais. Un scénario probable est que le virus se développe pour être plus contagieux mais moins dangereux pour les personnes touchées, selon un virologue.

Le rapport note qu’une seule personne en Islande peut être infectée par deux souches distinctes du virus.

«Nous avons trouvé 40 mutations de virus spécifiques à l’île», a déclaré le directeur de DeCode Genetics, Kári Stefánsson. «Nous avons trouvé une personne qui avait un mélange de virus. Ils avaient des virus d’avant et après la mutation, et les seules infections traçables à cette personne sont le virus muté. »

Il a poursuivi: «Nous avons les gènes de plus de 400 infections. La chose intéressante à propos de ce séquençage est que nous pouvons suivre d’où vient le virus. Certains venaient d’Autriche. Il existe un autre type, des personnes infectées en Italie. Et il existe un troisième type de virus chez les personnes infectées en Angleterre. Sept personnes avaient assisté à un match de football en Angleterre. »

Mais même si le virus a plus de mutations dans les mois et les années à venir, les chercheurs cherchent déjà des moyens de suivre et de gérer ces changements génétiques.

Singapour

Les généticiens de la Singapore Duke-NUS Medical School ont développé une technique qui leur permet de suivre les changements génétiques et d’évaluer les vaccins plus rapidement qu’auparavant. L’école s’est associée à la société de biotechnologie américaine Arcturus Therapeutics pour des essais de vaccins, et la nouvelle technologie pourrait les aider à évaluer l’efficacité et les effets secondaires du vaccin proposé en quelques jours, rapporte .. Ils auraient sinon besoin de plusieurs mois pour effectuer des tests basés sur les réponses humaines.

Les chercheurs vont tester les vaccins sur des souris dans une semaine avant de passer à des essais sur l’homme au cours du second semestre.

Source de l’image: Sebastiao Moreira / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.