Des chercheurs sur les fausses nouvelles offrent des conseils pour éviter la manipulation en ligne – .

Chercheurs du UW’s Center for an Informed Public. De gauche à droite: Jevin West, Emma Spiro, Kate Starbird, Chris Coward et Ryan Calo. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Il y a eu un débat animé sur la désinformation en ligne depuis que l’élection présidentielle américaine de 2016 a montré au monde comment les médias sociaux peuvent être militarisés pour faire avancer un programme politique. Mais une grande partie de la discussion s’est concentrée sur les acteurs étrangers qui créent des fausses nouvelles et les plateformes technologiques qui permettent leur diffusion. Les experts en information disent que cela laisse de côté un acteur clé – nous.

«Nous sommes tous vulnérables et il s’agit d’un phénomène participatif», a déclaré Emma Spiro, professeure adjointe à la University of Washington Information School. “Cela dépend de nous.”

Spiro et ses collègues du nouveau Center for an Informed Public (CIP) de l’UW ont discuté de la manière dont les gens ordinaires peuvent s’armer contre la manipulation en ligne lors d’un événement de la mairie de Seattle cette semaine. «À qui pouvons-nous faire confiance? Impact de la technologie sur la démocratie »était le premier d’une série d’événements que le groupe de recherche prévoit d’organiser pour informer le public sur la désinformation avant l’élection présidentielle de 2020 et au-delà.

Connexe: Faire face à la «crise» mondiale de la désinformation: à l’intérieur du nouveau Centre pour un public informé de l’UW

Les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait pas de moyen facile de vous inoculer contre les fausses nouvelles et la désinformation – même si elles ont été dupées à l’occasion. Mais ils ont suggéré de faire le point lorsqu’un message suscite une réaction émotionnelle.

“Cela nous fait traverser les entrailles et nous fait ressentir de l’indignation ou de la colère envers quelqu’un d’autre”, a déclaré Kate Starbird, professeur agrégé à la UW School of Human Centered Design & Engineering. «Cela joue sur quelque chose qui nous rend fous, tristes ou effrayés. Ce que nous disons aux gens de faire, c’est de prendre du recul et de dire: «Pourquoi quelqu’un veut-il que je me sente si mal en ce moment?» »

Le PIC a été lancé cet automne grâce au financement de la Fondation John S. et James L. Knight. L’organisation rassemble une équipe multidisciplinaire pour mieux comprendre et traiter les moyens par lesquels la société obtient ses informations à l’ère de la technologie.

L’été dernier, la Fondation Knight a annoncé qu’elle allouerait 50 millions de dollars pour créer cinq centres axés sur la technologie, la démocratie et l’information – dont 5 millions de dollars à l’UW. Le CIP bénéficie également d’un financement de la Fondation William et Flora Hewlett.

La mission du CIP est de rechercher les origines, la propagation et les effets des campagnes de désinformation et d’éduquer le public sur les dangers de la tromperie en ligne. Un récent sondage a révélé que 59% des Américains interrogés pensent qu’il est difficile de faire la différence entre des informations factuelles et trompeuses et 55% pensent que la désinformation sera plus difficile à identifier en 2020 qu’en 2016.

Le conseil des chercheurs de l’UW aux citoyens concernés est de réfléchir de manière critique aux motivations de ce qu’ils lisent en ligne, de remarquer quand une information renforce leurs propres croyances et de vérifier les faits avant de les partager avec les autres.

Comme l’a dit le directeur de CIP, Jevin West: «Pensez plus, partagez moins.