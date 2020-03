Des choses qui ruinent le Wi-Fi que nous n’apprécions pas toujours

Remarquez-vous que votre Wi-Fi ça va lentement ou quoi cela ne fonctionne pas comme il se doit et ne peut pas trouver une explication rationnelle? Si vous avez répondu oui, votre fournisseur d’accès Internet a probablement des problèmes, ou c’est peut-être la faute de votre routeur. Si vous avez vérifié les deux et que vous êtes sûr que tout va bien, vous serez perplexe, et c’est normal, mais calme, dans cet article, nous allons vous aider à identifier où le problème peut être.

Chaque connexion Wi-Fi a une plage déterminée et une vitesse maximale. La portée dépend de notre routeur et de divers facteurs externes, tandis que la vitesse dépend également de tout cela et, en outre, de la vitesse maximale que nous avons contractée avec notre fournisseur Internet.

Les ondes Wi-Fi sont très vulnérable à divers facteurs externes, donc si vous remarquez que votre connexion ne fonctionne pas comme il se doit et que vous avez exclu des problèmes au niveau du fournisseur, de la configuration ou du matériel, vous devriez commencer à évaluer tout ce qui entoure votre routeur, ainsi que l’endroit où vous l’avez placé.

1.-Choses qui ruinent votre connexion Wi-Fi: murs en béton et plaques de plâtre

Les différents types de matériaux de construction actuellement utilisés ont un impact différent sur la connexion Wi-Fi. Le béton et les plaques de plâtre sont les deux types cet effet plus bloquant exerce à ce sujet, à tel point qu’ils peuvent limiter sa portée de manière drastique et nous obliger à utiliser des répéteurs de signaux ou des équipements PLC.

Nous allons avec des chiffres concrets. Boîte en béton bloquer jusqu’à 40% du signal Wi-Fi, tandis que la plaque de plâtre fait de même dans jusqu’à 50%. En revanche, d’autres matériaux de construction, comme le bois, conservent à peine 5% du signal.

En transférant ces données sur le terrain pratique, nous voyons que dans les maisons qui utilisent du béton et des plaques de plâtre, le signal Wi-Fi ne peut pas dépasser plus d’un ou deux murs, et il finira par être essentiel, comme nous l’avons dit, de recourir à des répéteurs Wi-Fi.

Comment surmonter ce problème: L’idéal est d’essayer de placer le routeur dans un endroit où il ne rencontre pas ces matériaux, de laisser les portes ouvertes, de rechercher les zones surélevées et de réduire les interférences. En fin de compte, les répéteurs Wi-Fi et les appareils PCL seront nos meilleurs alliés.

2.-Choses qui ruinent votre connexion Wi-Fi: miroirs

Cela pourrait vous surprendre, mais les miroirs sont un ennemi naturel du Wi-Fi. C’est parce qu’ils réfléchissent non seulement la lumière, mais aussi refléter le signal sans fil, le faisant “planter” avec celui émis par le routeur et déclenchant un véritable chaos.

Cela signifie qu’un miroir peut renvoyer le signal Wi-Fi à travers cette réflexion. dans le sens indiqué et le faire interférer avec la nouvelle émission provenant du routeur, avec tout ce que cela implique.

Comme vous auriez pu l’imaginer plus le miroir est grand et moins la distance il y a entre cela et le routeur, plus le problème est important, et inversement, c’est-à-dire que plus le miroir est petit et plus il est éloigné du routeur, moins il aura d’impact sur notre connexion sans fil.

Comment surmonter ce problème: le moyen le plus simple est de changer les miroirs sur place et de les placer dans des endroits où ils n’interfèrent pas avec le signal, ou où leur impact est minime.

3.-Choses qui ruinent votre connexion Wi-Fi: interférences avec les appareils électroménagers

L’une des plus grosses erreurs que nous commettons est de placer le routeur dans une zone où il y a plusieurs appareils électriquesou à proximité de ceux-ci. Même si le routeur et les appareils ne partagent pas une pièce, si les deux sont proches, nous aurons un problème.

Lorsque cette proximité se produit, le routeur est exposé à beaucoup d’interférences ce qui, en fin de compte, affectera la qualité, l’intensité et la portée de votre connexion Wi-Fi.

Il est important de noter que la plupart des appareils électroménagers qui génèrent le plus d’interférences dans la bande 2,4 GHz, si nous utilisons la bande des 5 GHz l’impact sera beaucoup moins.

Comment surmonter ce problème: Placer le routeur dans un endroit éloigné des appareils interférents peut faire une grande différence, tant en termes de qualité que de portée.

4.-Choses qui ruinent votre connexion Wi-Fi: les grandes étendues d’eau

Les signaux radio émis par le routeur ne s’entendent pas bien avec l’eau, ce qui signifie que placer un routeur à proximité de grandes étendues d’eau, telles que un grand aquarium, vous pouvez réduire considérablement la portée du signal Wi-Fi.

Cela se produit également dans les salles où il y a un grand nombre de personnes. Surpris? Vous ne devriez pas, après tout, l’être humain a un grand pourcentage d’eau et c’est un bloqueur naturel du signal Wi-Fi.

Dans les maisons, ce n’est généralement pas un problème majeur, mais dans les locaux et commerces La présence d’un grand nombre de personnes peut devenir difficile à résoudre.

Comment surmonter ce problème: Placer la toupie loin de grandes étendues d’eau et la déplacer vers des endroits élevés peut nous aider.

5.-Choses qui ruinent votre connexion Wi-Fi: mettre le routeur au mauvais endroit

Le routeur est un élément que nous devons intégrer dans notre maison, et cela est, pour de nombreux utilisateurs, un problème, car ils doivent “se combiner” avec l’esthétique de leur maison. Ce n’est pas toujours possible, surtout lorsque nous entretenons le routeur que notre fournisseur de connexion Internet nous donne.

Certains choisissent de l’enfermer ou de le placer dans des endroits où il n’est pas facile à voirIls surmontent ainsi ce «problème» de ne pas pouvoir le combiner avec la décoration de leur maison. Cependant, cela finit par devenir une source majeure de problèmes et peut finir par ruiner complètement notre connexion Wi-Fi.

Nous savons déjà ce qui se passe si nous le plaçons à proximité d’appareils ou d’obstacles, en particulier de murs en béton et en plaques de plâtre, et mettons un routeur en position basse ou verrouillée dans un placard, il réduira encore la portée et la stabilité du signal.

Comment surmonter ce problème: Évitez les espaces confinés, les endroits bas et les endroits où le routeur rencontre des obstacles à proximité.

