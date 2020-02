Des clés de sécurité Titan également disponibles en Europe

Google: les clés Titan peuvent s’avérer indispensables contre les attaques de phishing

De plus, la clé USB-C sur laquelle Google a collaboré avec Yubico il est désormais également disponible au Canada, en France, au Japon et au Royaume-Uni. Google a précédemment publié le package dans ces domaines. À l’heure actuelle, cependant, les utilisateurs de ces mêmes zones peuvent également obtenir des clés compatibles avec leurs périphériques USB-C.

Google défend depuis longtemps l’utilisation de clés de sécurité matérielles contreauthentification traditionnelle à deux facteurs. Quand il a annoncé les clés Titan, il a également révélé qu’il était capable pour éliminer complètement les attaques de phishing contre 85 000 employés les obligeant à utiliser du matériel de sécurité. Pendant ce temps, les gens dans d’autres régions ont la possibilité d’acheter les clés de sécurité d’autres marques. Dans le même temps, nous espérons que cela marquera le début d’une implémentation plus large des clés Titan de Google. Cela pourrait représenter une couverture de plus en plus efficace contre les attaques de pirates.