Des collèges accusés d'espionnage via des applications pour smartphone effrayantes

Aux États-Unis, les collèges utilisent un smartphone app pour surveiller et suivre les élèves. Outre les préoccupations évidentes entourant la confidentialité individuelle, l'utilisation de l'application soulève également des préoccupations selon lesquelles elle installe un état d'esprit chez les étudiants: le suivi est une partie normale de la vie quotidienne. La capacité d'un smartphone à localiser un individu est déjà connue. Les smartphones sont livrés avec plusieurs solutions de communication, y compris GPS, Wi-Fi et Bluetooth. Tous ces éléments individuellement peuvent fournir un contexte où se trouve une personne et, lorsqu'ils sont pris ensemble, ils peuvent localiser l'emplacement d'une personne. De même, de nombreuses applications pour smartphones utilisent non seulement ces outils dans une certaine mesure, mais dans certains cas, le suivi est essentiel aux performances ou aux fonctionnalités principales de l'application. Un excellent exemple est Google Maps et sa navigation étape par étape.

Comme l'a rapporté le Washington Post, de nombreux collèges utilisent désormais une solution tierce connue sous le nom d'application SpotterEDU. Cette application suit lorsqu'un élève pénètre dans un emplacement spécifique et est en mesure de surveiller en permanence la durée de son séjour dans ce même emplacement. Ceci est réalisé en combinant des capteurs dans le smartphone avec des balises et des émetteurs Bluetooth et Wi-Fi situés sur le campus. Grâce à l'utilisation de la surveillance, les collèges sont non seulement en mesure de suivre qui assiste à quelle classe, mais aussi la fréquence à laquelle ils fréquentent la bibliothèque, la cafétéria ou tout autre emplacement sur place couvert par les balises et les émetteurs. Ceux qui sont suivis peuvent même être récompensés ou pénalisés en fonction des résultats du suivi.

Les collèges soutiennent que cela leur permet de mieux comprendre la vie des étudiants et, dans certains cas, peut même servir de mesure de protection. Par exemple, lorsque le modèle d’un élève change suffisamment pour justifier des inquiétudes. Bien sûr, il y a ceux interviewés par le Washington Post qui considèrent le niveau de surveillance comme étant extrême et une invasion claire de la vie privée. Certaines des personnes interrogées ont remis en question le niveau de microgestion de ces résultats, tandis que d'autres craignaient que cela conditionne les étudiants à accepter le suivi. Tout aussi préoccupant, le rapport révèle que SpotterEDU a la possibilité de suivre et de fournir des commentaires sur des données démographiques spécifiques des étudiants, si vous le souhaitez. Selon le cofondateur et PDG de SpotterEDU, cette identification et ce suivi démographiques sont couramment souhaités par les collèges.

Les balises Bluetooth utilisées par les différents collèges ne sont pas une nouvelle technologie. Ils sont déjà utilisés pour suivre où se trouvent les utilisateurs dans d'autres paramètres. En fait, ils sont couramment utilisés conjointement avec les entreprises et les annonceurs pour livrer du matériel promotionnel directement sur le téléphone d'un utilisateur qui est plus susceptible d'agir sur la promotion. Par exemple, lorsqu'une personne entre dans un magasin, son smartphone est déclenché par les balises à proximité, ce qui entraîne l'envoi d'un petit message à courte distance au téléphone offrant une offre ou une remise que le propriétaire du smartphone peut profiter lorsqu'il est dans le magasin.

Cette technologie Bluetooth à proximité repose uniquement sur la connaissance de la proximité de l'utilisateur avec le magasin et c'est exactement la même technologie qui est maintenant utilisée par ces collèges pour enregistrer la présence d'un étudiant. Par conséquent, bien qu'il puisse sembler un peu effrayant de penser que les étudiants sont surveillés de cette manière, la réalité est que la plupart des propriétaires de smartphones sont suivis de la même manière. Ce n'est que le dernier exemple de la technologie utilisée dans un autre environnement. De plus, comme il s'agit d'une forme de suivi à courte distance, la technologie ne peut en fait pas être utilisée pour suivre les étudiants en dehors du collège. Il est différent du GPS à cet égard car le app repose uniquement sur la personne franchissant une ligne de proximité et entrant dans la zone de suivi. Dans ce cas, la salle de classe.

