Des conseils pour travailler à domicile amélioreront votre vie

En raison du coronavirus, de nombreuses personnes ont été invitées à travailler à domicile. Et pour beaucoup d’entre vous, c’est la première fois que vous devez travailler sans aller au bureau, ce qui peut être intimidant et difficile. Mais rassurez-vous, suivez ces conseils qui vous aideront dans ce changement.

Choisissez un lieu de travail à domicile

Si c’est la première fois que vous travaillez à domicile, vous aurez besoin d’un espace de travail pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. Cela signifie peut-être transformer une chambre d’amis en bureau temporaire ou installer un bureau de fortune à la table de la salle à manger. Quoi que vous fassiez, assurez-vous simplement que c’est un espace qui vous permet de vous concentrer et d’éliminer autant de distractions que possible.

Vous avez probablement tous des espaces différents disponibles à la maison, mais je recommande d’essayer de trouver un endroit éloigné des parties communes de la maison pour éviter de telles distractions avec les autres membres de la maison.

Je recommande également d’éviter de travailler depuis votre chambre, car il est difficile de mettre votre cerveau en “mode sommeil” la nuit et en “mode travail” le matin. Sans oublier que si vous dormez avec un partenaire, essayer de travailler tranquillement tôt est frustrant.

Faites de votre mieux avec ce que vous avez, surtout si c’est temporaire. Il n’est pas nécessaire de tout faire et de réorganiser toute votre maison pour structurer un espace dont vous n’aurez besoin que pour quelques semaines ou quelques mois.

Même si vous travaillez à domicile, habillez-vous comme si vous alliez à votre lieu de travail habituel

L’une des plus grosses erreurs que vous pouvez commettre lorsque vous commencez à travailler à domicile est de sortir du lit et de vous installer directement sur la chaise de travail. Cela vous empêchera de vous concentrer ou d’entrer dans une routine.

Levez-vous chaque matin et habillez-vous comme si vous alliez au travail. Vous pouvez peut-être aller de manière plus informative, avec des vêtements un peu plus confortables, mais assurez-vous de mettre de vrais vêtements, même avec des chaussettes et des chaussures / baskets, mais jamais avec un pyjama ou d’une autre manière qui vous fait vous sentir chez vous. .

Il peut être tentant de mettre un pantalon de jogging, mais si vous le faites et que vous avez du mal à passer en mode travail, à changer de vêtements et à mettre des jeans, vous serez surpris de voir à quel point cela aide.

Rappelez aux gens autour de vous que vous travaillez

L’une des choses fascinantes concernant le travail à domicile est que littéralement les gens autour de vous penseront que vous êtes disponible. Si vous avez un horaire fixe au travail, essayez de faire comprendre à votre entourage que vous êtes à la maison pendant ces heures où vous n’étiez pas là auparavant, en raison de la raison exceptionnelle du coronavirus et que vous devez également effectuer le travail, en particulier votre partenaire et vos enfants si vous en aviez.

Je vous recommande de configurer un type de système afin que votre famille sache facilement que c’est comme si vous étiez au travail. Lorsque vous êtes en mode travail, votre famille doit comprendre que vous n’êtes pas techniquement disponible. Si vous avez la chance d’avoir un bureau dédié, cela peut être aussi simple que de mettre une pancarte sur la porte qui dit “je travaille!” Mais si vous ne le faites pas, vous devrez trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, un moyen de communiquer aux gens autour de vous que vous êtes occupé.

Si, par exemple, vous êtes obligé de travailler à partir de la table de la cuisine, collez peut-être une note autocollante d’une couleur spécifique à l’arrière de votre ordinateur portable / ordinateur. Ou installez une lampe avec une ampoule colorée: lorsque la lampe est allumée, cela signifie que vous n’êtes pas disponible. Cela peut prendre quelques jours au membre de votre famille pour s’en souvenir, mais une fois qu’ils le feront, votre vie sera beaucoup plus facile.

Rendez-le plus supportable avec des pauses!

Cela peut sembler évident, mais vous devez vous accorder une pause ici et là, comme lorsque vous étiez à votre lieu de travail habituel. Levez-vous et éloignez-vous de votre ordinateur. Allez à la cuisine et prenez une collation ou buvez une boisson gazeuse. Découvrez ce dont votre partenaire avait besoin il y a 30 minutes lorsque vous étiez trop occupé pour parler. Cela ne vous prendra que 15 minutes pour vider votre esprit.

L’une des meilleures choses à propos du travail à domicile est que si vous avez du mal à vous concentrer, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire au bureau. Par exemple, si vous rencontrez des difficultés pour concentrer votre travail, vous pouvez mettre 15 minutes de musique silencieuse pour clarifier votre esprit, puis vous êtes probablement complètement concentré. Essayez!

Bien sûr, je ne dis pas de jouer de la musique calme, mais si vous avez un passe-temps que vous pouvez facilement mettre et désactiver, faites-le! Brisez votre journée avec des choses que vous aimez faire en dehors des heures de travail, c’est un excellent moyen de vous amuser et de vous vider l’esprit.

Maintenant, vous ne voulez pas que votre pause de 15 minutes se transforme en session de jeu d’une heure, par exemple. Ce serait mauvais.

Si cela vous aide, vous pouvez également essayer d’utiliser une application pour chronométrer votre temps de travail / repos.

Programme d’appel vidéo, pas d’appels téléphoniques

Savez-vous ce que beaucoup de gens manquent lorsqu’ils commencent à travailler à domicile? Les gens. Lorsque vous effectuez un appel téléphonique ou une conférence téléphonique, vous ne pourrez pas les voir, tandis qu’avec un appel vidéo ou une vidéoconférence, vous le pouvez.

En plus de pouvoir voir les visages de ces personnes, cela garantira qu’il n’y aura pas de silences inconfortables, sans parler les uns sur les autres et, en général, les réunions / conférences sont beaucoup plus productives. Voir des gens fait toute la différence.

Quand il est temps d’arrêter de travailler à domicile, arrêtez de travailler!

L’une des choses les plus difficiles à faire lorsque l’on travaille à domicile est de s’engager sur les heures de travail. Il est très facile de commencer tôt et de travailler plus tard. Vous devez dessiner un créneau horaire et vous y conformer. Si vous avez déjà travaillé 8 heures au bureau, vous devez maintenant faire de même et créer une ligne dure lorsque vient le temps d’arrêter de travailler.

Peut-être que cela signifie que vous devez fermer la porte de votre lieu de travail, d’autres personnes, ce qu’elles devront faire, c’est fermer / éteindre leur ordinateur et enregistrer toutes les choses liées à votre travail, ou peut-être que vous avez juste besoin de changer vos vêtements pour un de plus “mode veille” confortable, ou même un mélange de tous.

Quoi que cela signifie pour vous, assurez-vous de vous y tenir. Fermez-le quand il est temps et faites-le tous les jours. Les routines sont primordiales lorsque vous travaillez à domicile, en particulier pour un sentiment de normalité.

Le travail à domicile est un ajustement plus difficile pour certains que pour d’autres, et ce n’est pas la meilleure option pour tout le monde. Mais avec la bonne mentalité, cela peut fonctionner pour presque tout le monde, en particulier aux moments critiques de la contagion des coronavirus que nous vivons. Même si vous n’aimez pas travailler à domicile, n’oubliez pas que c’est pour le bien commun (au moins pour l’instant) et que c’est la meilleure décision pour tout le monde.