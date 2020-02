Des détails alarmants émergent autour du crash du modèle X de 2018 – .

En mars 2018, une Tesla Model X sur une autoroute californienne est allée directement dans un séparateur d’autoroute, après quoi la batterie de la voiture a pris feu. Malheureusement, le conducteur du modèle X a été tué dans l’accident. Au moment de l’accident, le conducteur du modèle X avait activé la fonction de pilote automatique, ce qui a amené de nombreuses personnes à s’interroger sur l’utilité et la sécurité de la fonctionnalité.

Un peu moins de deux ans plus tard, nous avons maintenant plus d’informations sur l’accident. Selon un nouveau rapport du National Transportation Safety Board (NTSB), le modèle X impliqué dans l’accident avait viré vers le séparateur d’autoroute à quelques reprises.

Bloomberg rapporte:

«La situation s’était produite quatre jours auparavant au même endroit que l’accident de mars 2018 et plusieurs semaines plus tôt, a déclaré le National Transportation Safety Board dans un rapport préliminaire, citant des données provenant de l’ordinateur du VUS Tesla.

Le rapport indique en outre que le conducteur du modèle X – Walter Huang – s’était auparavant plaint que la voiture avait tendance à virer vers la barrière de la route pendant son trajet quotidien pour se rendre au travail.

“Walter a dit que la voiture virerait vers la barrière le matin quand il irait travailler”, a écrit l’avocat de la famille Huang dans une réponse aux questions du NTSB.

À ce stade, l’épouse de Huang, Sevonne, s’est entretenue avec ABC peu de temps après l’accident de 2018 et a révélé ce qui suit:

Sevonne Huang: “Et il veut me montrer, mais cela n’arrive pas souvent.”

Dan Noyes: “Il vous a dit que la voiture conduirait à cette même barrière?”

Sevonne: “Oui.”

Noyes: “La même barrière qu’il a finalement frappée?”

Sevonne: “Oui, c’est pourquoi j’ai vu les nouvelles. Je savais que c’était lui. “

Notamment, la famille de Huang poursuit Tesla pour le crash.

Peu de temps après l’incident de l’année dernière, Tesla a publié la déclaration suivante sur le crash:

Dans les instants qui ont précédé la collision, survenue à 9 h 27 le vendredi 23 mars, le pilote automatique a engagé la distance de suivi du régulateur de vitesse adaptatif réglée au minimum. Le conducteur avait reçu plusieurs avertissements visuels et sonores au début de la conduite et ses mains n’ont pas été détectées sur le volant pendant six secondes avant la collision. Le conducteur avait environ cinq secondes et 150 mètres de vue dégagée sur le séparateur de béton avec l’atténuateur de collision écrasé, mais les registres du véhicule indiquent qu’aucune mesure n’a été prise.

Bien sûr, la déclaration de Tesla pose la question: pourquoi le logiciel du véhicule n’a-t-il pris aucune mesure défensive avec 150 mètres et cinq secondes à perdre?

Quant à la façon dont l’accident s’est produit, un propriétaire de Tesla a enregistré cette vidéo à la suite de l’accident, où nous pouvons voir une Tesla sur le pilote automatique presque carénée dans un diviseur d’autoroute avant que le conducteur ne prenne le contrôle de la voiture.

Pour ce que ça vaut, Tesla au cours des dernières années a publié un certain nombre de déclarations qui font ressortir le fait que le pilote automatique n’est pas censé remplacer la responsabilité du conducteur.

À titre d’exemple, Tesla a publié la déclaration suivante à ABC News en 2018:

Le pilote automatique ne fait pas, comme le suggère le rapport d’ABC 7, faire d’une Tesla une voiture autonome ou permettre à un conducteur d’abdiquer sa responsabilité. L’examiner en tant que tel reflète une fausse représentation de notre système et est exactement le genre de désinformation qui menace de nuire à la sécurité des consommateurs. Nous avons été très clairs sur le fait que le pilote automatique est un système d’aide à la conduite qui oblige le conducteur à faire attention à la route à tout moment, et il a été constaté par la NHTSA de réduire les taux d’accidents de 40%. Il serait très regrettable que des reportages comme celui-ci incitent les gens à ne pas utiliser un système qui renforce la sécurité.

Notamment, Tesla a utilisé le fait que Huang avait déjà rencontré des problèmes avec le pilote automatique dans cette zone géographique comme une excuse.

“Selon la famille, M. Huang était bien conscient que le pilote automatique n’était pas parfait et, en particulier, il leur a dit que ce n’était pas fiable à cet endroit précis, mais il a néanmoins engagé le pilote automatique à cet endroit”, a déclaré Tesla en avril 2018. «L’accident s’est produit par temps clair avec plusieurs centaines de pieds de visibilité devant nous, ce qui signifie que la seule façon pour que cet accident se soit produit est que M. Huang ne fasse pas attention à la route, malgré la voiture qui a donné plusieurs avertissements à faire. donc.”

Enfin, le reportage du NTSB rapporte que Huang jouait probablement à un jeu sur son téléphone au moment de l’accident, bien qu’il ne soit pas clair où ses yeux étaient focalisés pendant les secondes précédant l’impact.

Source de l’image: Ena / AP / REX / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

