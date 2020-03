«Des détails séduisants» dans les cours scolaires peuvent réellement entraver l’apprentissage en classe, selon une nouvelle étude – .

Alors que la technologie se développe dans la salle de classe, les enseignants devraient se garder d’aller trop loin avec les gadgets, prévient une nouvelle étude de la Washington State University. (Microsoft Photo)

Ajouter une nouvelle sensation animale YouTube, une musique de fond ou d’autres divertissements non pertinents à un plan de cours n’est pas une bonne idée si les enseignants souhaitent que les élèves conservent des informations importantes, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs de l’Université de l’État de Washington (WSU) ont analysé 58 études impliquant plus de 7500 étudiants et ont constaté que les enseignants qui enseignaient avec des «détails séduisants», des informations intéressantes mais complètement hors de propos, entravaient en fait les performances des étudiants quand venait le temps de mesurer les progrès en classe.

«Il y a plusieurs hypothèses sur la raison pour laquelle cela se produit, mais la plus simple est que l’attention des étudiants est maintenant détournée vers ces informations non pertinentes et qu’ils passent trop de temps à essayer de comprendre ce que sont ces détails séduisants au lieu de la matière», a déclaré Kripa. Sundar, auteur principal du journal WSU, dans un communiqué de presse.

L’effet était encore pire lorsque des détails séduisants étaient placés à côté de diagrammes informatifs et pertinents, ou s’ils figuraient constamment dans chaque présentation, a déclaré Sundar et son co-auteur Olusola Adesope. Ils étaient également plus préjudiciables aux étudiants sur papier que sur les formats numériques et plus utilisés dans des matières comme les sciences sociales et les sciences naturelles.

“Cela ne signifie pas que l’apprentissage ne devrait pas être amusant”, a déclaré Sundar. «Nous pourrions simplement avoir besoin de faire un peu plus d’efforts pour réfléchir à la façon de rendre l’activité d’apprentissage elle-même beaucoup plus engageante et intéressante d’une manière qui contribue à l’objectif éducatif.»