Le coronavirus fait peur, peut-être même trop par rapport à sa portée actuelle, mais en tout cas c’est un virus dont les retombées ne doivent pas être sous-estimées. Actuellement, sa diffusion est concentrée presque exclusivement en Chine, mais les scientifiques recherchent de nouvelles méthodes pour suivre son développement, l’anticipant éventuellement ou en tout cas reconnaissant précocement ses symptômes, afin qu’ils puissent intervenir rapidement et limiter leur propagation.

L’une des méthodes les plus prometteuses est basée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle comme outil de surveillance du Web, en particulier des réseaux sociaux, afin d’identifier rapidement la survenue possible de symptômes attribuables à l’infection par le coronavirus.

L’IA défie le coronavirus: des données intelligentes provenant du Web et des réseaux sociaux

Grâce à des techniques d’apprentissage approfondi, c’est-à-dire la «formation» de l’IA à reconnaître automatiquement certains modèles, l’équipe de recherche internationale explore le Net à la recherche de mots clés spécifiques liés aux symptômes de l’infection, tels que fièvre élevée et problèmes respiratoires. L’IA est également capable de distinguer si l’utilisateur cite simplement une source ou s’il parle de lui-même ou en tout cas de personnes qu’il connaît directement.

À l’heure actuelle, comme l’explique Wired par John Brownstein, directeur de l’innovation à la Harvard Medical School et membre de l’équipe, AI surveille principalement les États-Unis. «Il est difficile de comprendre où le virus peut frapper. Nous essayons de comprendre ce qui se passe à grande échelle. ” En plus d’identifier de nouveaux cas de contagion, les scientifiques souhaitent en effet exploiter l’intelligence artificielle pour en savoir plus sur le comportement du coronavirus, peut-être en traçant un profil épidémiologique basé sur l’âge, le sexe et la position géographique des personnes les plus à risque.

Cependant, le système semble fiable. En l’appliquant aux réseaux sociaux chinois, les chercheurs auraient déjà identifié une première flambée infectieuse qui remonterait à fin décembre, exactement la période pendant laquelle on suppose que l’épidémie a commencé. Cependant, la confirmation prendra un certain temps, même si l’équipe a déjà partagé les informations collectées avec l’Organisation mondiale de la santé.