des doutes sur l’efficacité du passeport santé

Nous voulons tous sortir. On ne voit pas le moment où les mesures de confinement édictées par le coronavirus se relâchent et commencent à pouvoir sortir. Les actifs et les passifs nous ont dit que nous ne pourrons pas retourner à notre vie d’avant, ce qui sera un retour à la routine progressive. Comment reste le grand point d’interrogation, bien que de nombreux gouvernements soulèvent diverses mesures qui pourraient être de grands alliés pour mettre fin à la quarantaine par étapes. La Chine a mis en place depuis le mois dernier un QR code, dans lequel chaque citoyen a feu de signalisation en vert, jaune ou rouge. Cela dépend de la couleur que vous pouvez accéder aux transports en commun et même à certains établissements, qui prennent la température, si elle devient jaune, ou que les autorités appellent si la couleur rouge apparaît. Maintenant, certains pays envisagent l’entrée en vigueur du passeport santé, ce qui permettrait aux personnes en bonne santé qui ont déjà réussi le test COVID-19 de sortir et de se rendre aux bureaux. Cela peut être connu à travers un test sérologique, ce qui confirme s’il existe des anticorps qui auraient combattu le coronavirus.

En Espagne, certains gouvernements tels que Castilla y León ont opté pour ce certificat, qui pourrait être valable sous forme numérique ou physique. Le gouvernement espagnol, pour sa part, n’a pas indiqué qu’il était favorable à sa mise en œuvre, bien qu’il ne l’ait pas exclu non plus. Cependant, certaines organisations ont déjà avancé leur rejet de cette mesure. L’une des plus importantes a été la Société espagnole de médecine préventive, de santé publique et d’hygiène (Sempsph), qui a déclaré dans un document que ce type de passeport représente un limitation étagée des libertés et droits fondamentaux pour des raisons de santé, “respecter les principes constitutionnels de non-discrimination, d’égalité, de pertinence et de proportionnalité”. En outre, ils ont rappelé l’importance de confidentialité de toute information clinique.

L’un des points les plus intéressants du document Sempsph est qu’il avertit que ce type de mesures pourrait encourager jusqu’à un plus grand nombre d’infections. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est d’accord et a déclaré que tous ceux qui ont contracté le virus du SRAS-CoV-2 n’ont pas les anticorps nécessaires pour faire face à une deuxième infection. Cependant, ils n’ont toujours pas de réponse définitive car ils ne peuvent pas durée de l’immunité présumée.

A propos, José Antonio López Guerrero, professeur titulaire de microbiologie et directeur du groupe NeuroVirologie au Département de biologie moléculaire de l’Université autonome de Madrid, a déclaré que certaines études sont positives et indiquent que le une mutation rapide du virus est pratiquement exclue. “Chez la plupart des gens, la production d’anticorps est normale pour une personne protégée. La question est de savoir combien de temps”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Hipertextual.

Pour que les passeports de santé soient efficaces, cependant, les gens doivent subir des tests rapides ou une PCR pour confirmer si le virus est toujours actif. “Le problème est que sur une période de temps, vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir des anticorps mais rester positifs dans la PCR et continuer à se propager “, a-t-il poursuivi. Par conséquent, une personne peut subir un test sérologique, il est confirmé qu’elle a des anticorps et, par conséquent, le virus est passé. votre passeport de santé pour pouvoir sortir et retourner sur votre lieu de travail. Et si elle est toujours contagieuse? Dans ce cas, cela pourrait provoquer plus d’infections, comme l’a averti Sempsph.

Les citoyens devraient avoir deux tests: le sérologique et le PCR

Cependant, cette mesure a plus de garanties que le code QR qui a été mis en œuvre en Chine. Bien que l’on ne sache pas combien de temps l’immunité au virus peut durer, la durée est plus longue que le résultat de la PCR. Par exemple, une personne peut avoir le virus mais son test est négatif car elle n’a pas encore la quantité de virus requise. Mais cela peut être contagieux tout de même. “Vont-ils faire un test tous les jours pour voir quand vous cessez d’être contagieux?”, Demande López Guerrero. Compte tenu de la peu de disponibilité test pour la population, cette option semble peu probable et, même si elles étaient réalisées, la PCR serait utile pour découvrir quel pourcentage réel de la population espagnole a un coronavirus, mais ne pas garantir s’il est sûr pour une personne de reprendre son travail.

«Mieux vaut être patient»

Depuis cette semaine, certains secteurs ont repris leurs activités. C’est peut-être le début d’un retour à la routine étalé que, pour les partisans du passeport santé, ce certificat serait l’allié parfait pour prendre moins de risques et pouvoir relancer l’économie. Mais les économistes sont plus prudents. Javier Collado, professeur d’économie au Centre d’études financières (CEF), a indiqué que cette mesure n’est pas indiquée car on ne sait pas avec certitude si une personne peut rattraper ou le pourcentage de personnes vaccinées après avoir passé le coronavirus.

Il pourrait y avoir un effet de rebond, l’effondrement des soins de santé et cette situation a dû se prolonger encore plus et avoir des effets plus néfastes sur l’activité économique. “

Pour réaliser la relance de l’économie, il faudrait d’abord, a poursuivi Collado, qu’un nombre raisonnable de personnes infectées et décédées soit atteint. En Espagne, toujours aucune baisse de courbe significative n’a été atteinte. “La seule solution viable que je vois pour relancer l’activité économique, et puisque les personnes asymptomatiques peuvent propager le virus, est de tester 100% de la population qui se joindra à nouveau. Un test par personne et par jour“, a déclaré l’économiste de Hypertextual.

Cette mesure serait réalisable au niveau économique car les tests coûtent entre 1 et 1,50 euros, donc ce ne serait pas une dépense folle. Cependant, le défi réside dans leur disponibilité. Par conséquent, jusqu’à ce que le nombre de tests pour la population puisse être augmenté, Collado déclare que aujourd’hui, il n’est pas possible de réactiver l’activité commerciale. “Il vaut mieux avoir de la patience et finir à 100% en toute sécurité que de vouloir courir et avoir un effet rebond qui nous ramène dans l’abîme.”

Pas de droits sur roues

Brett Jordan / Unsplash

Malgré le fait que les gouvernements européens ne se soient pas encore prononcés sur la mise en œuvre des passeports sérologiques – et que l’Espagne ne fait que parier sur Castilla y León – certaines grandes entreprises se sont prononcées en faveur de cette initiative. Selon El Confidencial, plusieurs entreprises du secteur financier et certains géants du bouquetin 35, mettraient sur la table cette possibilité de revenir à la normalité.

Mais il semble que ce ne sera pas facile. Les autorités espagnoles ont saisi de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) plus de 2000 tests rapides pour détecter le coronavirus. L’intention de l’entreprise était de les répartir entre ses employés qui sont retournés au travail ce lundi.

Dans ce contexte, Glovo Il a informé Hipertextual qu’ils évaluent les passeports de santé “comme nous l’apprécions et nous avons évalué d’autres protocoles et mesures pour assurer la sécurité des employés de Glovo, bien que pour le moment nous choisissions de continuer notre modèle de télétravail, qui est celui qui permet aux employés de travailler en toute sécurité. “

Cependant, les passeports de santé, bien qu’ils puissent être disponibles pour la population, n’ont pas l’approbation de certains travailleurs. Martino Correggiari, de la plateforme Riders x Rights BCN, a estimé que cette mesure n’était pas appropriée pour les concessionnaires. Premièrement, il était évident que la situation de ces travailleurs a empiré depuis l’arrivée du coronavirus car les entreprises ont commencé à fournir maintenant matériel de protection. Mais le mois dernier, les coureurs ont dû trouver des masques ou des gants par eux-mêmes. En outre, la demande a beaucoup baissé, ce qui pose un scénario encore plus difficile pour les concessionnaires.

Dans ce contexte, Correggiari doute que le passeport de santé soit une solution pour le syndicat, car le problème a augmenté avec le virus, mais il existait auparavant. “Cette mesure peut être plus simple pour ceux qui se rendent sur un lieu de travail, mais ce n’est pas le cas pour les ‘riders’. (…) Il y a beaucoup informel et beaucoup sont dans les limbes du travail. Si une mesure telle que les passeports sanitaires est mise en œuvre, elle pèsera plus lourdement sur la situation informelle dont ils souffrent “, a-t-il déclaré pour Hipertextual.

Le certificat de sortie peut être une initiative qui reste dans l’eau de bourrache. Les données manquent sur l’immunité présumée après le virus, les garanties de travail font défaut et les détails sur son application font défaut. Mais, à un moment où nous ne savons toujours pas si l’état d’alarme peut être prolongé une troisième fois, nous ne pouvons pas non plus savoir comment nous reviendrons progressivement à notre routine. Et le passeport sérologique ou sanitaire reste, pour le moment, sur la table.