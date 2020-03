Des experts en baleines lancent un camp de biologie marine virtuel gratuit pour divertir et informer les enfants – .

Les biologistes marins de l’Oceans Initiative Erin Ashe et Rob Williams avec leur fille Clara et leur chien à bord de leur navire de recherche. (Photo Initiative Océans)

Les scientifiques qui dirigent l’Oceans Initiative, basée à Seattle, appliquent plus généralement leur expertise des mammifères marins à la recherche sur les orques menacées ou à la conservation des dauphins à flancs blancs dans le Puget Sound à Washington.

Mais le monde à l’envers du nouveau coronavirus et la fermeture de l’école de leur fille de presque 6 ans les ont inspirés cette semaine pour lancer ce qu’ils ont surnommé leur camp de biologie marine virtuelle.

Accorder: Le camp virtuel de biologie marine de l’Oceans Initiative est diffusé les lundis et jeudis à 11 h, heure du Pacifique.

“Nous avons pensé que ce serait peut-être amusant pour un groupe d’entre nous de pouvoir passer du temps en ligne et de parler des baleines, des dauphins et d’autres espèces marines”, a déclaré Erin Ashe, directrice exécutive et scientifique de l’institut à but non lucratif.

En l’absence d’un support technique qualifié ou d’une équipe de communication, Ashe et son mari Rob William, qui est le scientifique en chef de l’organisation, ont utilisé les outils dont ils disposaient. Ils diffusent leur camp en direct sur Facebook et Instagram, répondant aux questions envoyées à l’avance et pendant la session.

Ils s’attendaient à ce qu’une demi-douzaine d’enfants se connectent.

Au lieu de cela, quelque 1 500 téléspectateurs au niveau national ont participé à leur première session lundi.

“Puisque nous sommes tous coincés dans nos maisons et que nous nous isolons, c’est un moyen de nous rapprocher”, a déclaré Williams.

Williams and Ashe de l’Oceans Initiative. (Photo Initiative Océans)

Les scientifiques détenteurs d’un doctorat reconnaissent volontiers qu’ils ne sont pas des éducateurs professionnels ou des producteurs de médias, mais ils sont ravis d’avoir la possibilité de partager des informations sur le riche écosystème marin du Nord-Ouest et d’aider les enfants à se sentir plus connectés à l’environnement, où qu’ils vivent.

«Notre communauté s’est vraiment intensifiée et de véritables enseignants nous envoient des conseils», a déclaré Williams, et d’autres donnent des conseils sur la façon de configurer leurs caméras pour un meilleur effet. «Les gens nous aident à combler ce vide pendant que les enfants sont coincés à la maison.»

Fort de leur succès initial, Ashe et Williams espèrent accueillir le camp tous les lundis et jeudis à 11 h HNP pour aider les familles à occuper du temps pendant que les enfants ne sont pas scolarisés en raison du coronavirus.

Les émissions à venir comprennent une conversation avec un scientifique de l’Oceans Initiative qui étudie la merde d’orques pour voir s’il contient des parasites qui pourraient affaiblir les orques en difficulté dans la région. Ils ont prévu un expert en requins pour les rejoindre la semaine prochaine. Ils prévoient de parler à un collègue photographe animalier qui utilise des images pour trouver des caractéristiques uniques sur la vie marine afin de compter et de suivre les individus. Les scientifiques veulent aider les enfants à réfléchir à la manière d’appliquer cet outil à la photographie de leurs propres chats et chiens.

Lundi, des familles ont partagé des dessins inspirés du camp initial de l’Oceans Initiative. (Photo de l’Institut des océans)

Dans leur travail de jour normal, Ashe et Williams ont fait des recherches pour aider à informer le groupe de travail sur la récupération des orques du gouverneur Jay Inslee. Ils ont publié des articles scientifiques examinant les effets du bruit des navires sur les orques et leur capacité à chasser le saumon. L’organisme sans but lucratif a étudié la mise à mort ou les «prises accessoires» accidentelles de marsouins et de dauphins locaux dans les filets maillants à saumon. Plus loin, l’organisation a aidé à développer une trousse d’outils de comptage d’animaux à faible coût qui peut être utilisée dans les pays en développement pour comptabiliser les populations.

Les scientifiques sont ravis de se connecter plus largement à travers le camp de jour. Williams envisage déjà d’équiper son bateau de recherche d’une caméra capable de capturer l’action sur le terrain.

«Ce serait tellement amusant de partir à la recherche de baleines et de dauphins dans la mer des Salish», a déclaré Williams, en utilisant le nom de l’étendue des eaux intérieures qui s’étend de Puget Sound jusqu’en Colombie-Britannique.

Pour les enfants et les adultes vivant n’importe où, a-t-il dit, “ce serait amusant de voir en temps réel, voilà à quoi ressemble une journée dans la vie d’un biologiste marin.”

Les scientifiques sont ravis de la réponse positive à leur camp. Grâce à cela, Ashe a dit qu’elle avait une nouvelle appréciation de la difficulté d’être éducatrice.

«Cela montre à quel point les enseignants sont incroyablement précieux», a-t-elle déclaré.