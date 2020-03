Des experts en cybersécurité unissent leurs forces pour contrecarrer le piratage lié aux coronavirus – .

Les escroqueries au coronavirus et les efforts de piratage sont en augmentation.

En réponse, plus de 400 experts en cybersécurité ont uni leurs forces pour s’attaquer au problème.

L’objectif principal du groupe est d’empêcher les hôpitaux d’être infectés par des ransomwares.

L’un des aspects les plus exaspérants de la pandémie de coronavirus est que les pirates informatiques et les escrocs ont essayé d’utiliser la crise pour retirer des victimes innocentes de leur argent durement gagné. Surtout à un moment où le chômage est à un niveau record et que beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts, le fait que les hackers s’y attaquent est au-delà de la révolte.

Outre les escroqueries courantes impliquant des escrocs appelant des personnes et offrant de faux kits de test des coronavirus, il y a également des rapports selon lesquels les cyberattaques en général, et les tentatives de phishing en particulier, ont explosé au cours des dernières semaines. Certaines personnes effrontées se sont même engagées dans des efforts de phishing en envoyant des e-mails conçus pour ressembler à des notifications officielles de l’Organisation mondiale de la santé. Encore plus problématiques sont les tentatives de pirates pour installer des rançongiciels sur les systèmes informatiques des hôpitaux.

À la lumière de tout cela, divers groupes de professionnels de la cybersécurité du monde entier ont commencé à s’associer pour mieux lutter contre les efforts de piratage liés aux coronavirus. Le groupe de coordination, qui compte actuellement plus de 800 personnes, s’appelle COVID-19 Cyber ​​Threat Intelligence League et a été fondé par Ohad Zaidenberg, Nate Warfield, Chris Mills et Marc Rogers – qui est actuellement le chef de la sécurité de DEF CON.

Le groupe utilise également son réseau de contacts chez les fournisseurs d’infrastructures Internet pour écraser les attaques de phishing de type jardin et un autre crime financier qui utilise la peur du COVID-19 ou le désir d’informations à ce sujet pour tromper les utilisateurs réguliers d’Internet.

“Je n’ai jamais vu ce volume de phishing”, a déclaré Rogers. «Je vois littéralement des messages de phishing dans toutes les langues connues de l’homme.»

Rogers ajoute qu’il n’a jamais vu ce niveau de coopération entre les professionnels de la cybersécurité auparavant et qu’il espère qu’il durera même au-delà de la pandémie de coronavirus.

Naturellement, une grande partie de ce que fait la Cyber ​​Threat Intelligence League reste entourée de mystère, mais Rogers a révélé que le groupe avait déjà réussi à démanteler une menace de malware active.

D’une manière générale, cependant, le groupe a déclaré que sa principale priorité était de s’assurer que les hôpitaux et autres centres de santé ne soient pas touchés par une attaque de ransomware. À ce stade, vous vous souvenez peut-être qu’une attaque de ransomware a frappé le site Web du district de santé publique d’Illinois Champaign-Urbana au début du mois.

«Pour CU Public Health, l’attaque a été découverte pour la première fois au début de la semaine dernière lorsque les employés n’étaient pas en mesure d’accéder aux fichiers système», a noté Health IT Security. «Le fournisseur a contacté le FBI et le Department of Homeland Security, tout en travaillant avec une société de conseil pour restaurer le site Web et enquêter sur l’ampleur de l’incident.»

Pour tous les professionnels de la sécurité intéressés à postuler, vous pouvez le faire ici.

