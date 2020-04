des films à ne pas manquer

La plateforme de contenu en streaming Netflix au cours de cette période difficile, il propose de nombreux nouveaux contenus, juste pour essayer de garder les utilisateurs dans leurs foyers.

Au cours de cette nouvelle pandémie de coronavirus des milliards d’utilisateurs sont forcés d’entrer dans la maison pour éviter toute sorte de contagion. Aujourd’hui, nous voulons vous parler films les plus intéressants présent dans le catalogue.

Netflix: les films les plus intéressants actuellement dans le catalogue

La plateforme de streaming dispose d’un catalogue qui comprend plus de deux mille films, sans compter évidemment les séries télévisées et autres programmes. Bien que le temps dont disposent de nombreux utilisateurs au cours des dernières semaines soit plus long, choisir le film à regarder n’est pas toujours une tâche facile. On peut vous dire que le film Esclave de 12 ans, réalisé par Steve McQueen est l’un des titres à ne pas manquer.

Nous ne pouvons manquer de nommer Les ailes de la liberté, le film qui occupe la première place dans le classement d’IMDb, basé sur les votes des utilisateurs. Nous trouvons des protagonistes Morgan Freeman et Tim Robbins. Beauté américaine c’est un autre film à ne pas manquer, c’était le premier film de Sam Mendes, trente ans, récompensé par cinq Oscars, dont celui du meilleur film.

Film de 1998 Histoire américaine X raconte Edward Norton qui incarne le néo-nazi Derek Vinyard, arrêté pour avoir tué deux hommes noirs et qui, pendant sa détention, abandonne ses idées néonazies. Dernier point mais non le moindre, nous voulons vous conseiller Apollo 13, réalisé par Ron Howard quelques années avant A Beautiful Mind. Le film parle de la mission du programme Apollo, qui a décollé le 11 avril 1970.