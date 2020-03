Des fournisseurs d’Apple impliqués dans des informations faisant état de travaux forcés ouïghours en Chine

Un reportage du week-end publié dans le journal britannique The Independent a remis en lumière le traitement réservé aux Ouïghours de souche en Chine. En se concentrant sur les conditions de travail dans les usines chinoises, le rapport indique que le régime chinois a relocalisé des milliers d’Ouïghours musulmans de la région ouest du Xinjiang, pour être forcés de travailler dans ces usines.

En plus de Nike, Dell, Volkswagen et d’autres grandes marques américaines, Apple est également lié à l’histoire – en particulier deux fournisseurs Apple, BOE et O-Film.

La technologie BOE fabrique des écrans LCD pour les appareils Apple, actuellement MacBook et iPad. Apple renforcerait sa relation avec BOE dans la chaîne d’approvisionnement, alors que le fabricant se prépare à fournir des écrans OLED pour les iPhones haut de gamme d’Apple en 2021, permettant à Apple de réduire sa dépendance à l’égard de la fabrication OLED de Samsung.

O-Film fabrique divers modules de caméra sur le matériel Apple, y compris des caméras selfie et certains des objectifs arrière de l’iPhone 11 Pro.

Dans un communiqué, Apple a déclaré qu’elle avait des règles strictes pour les fournisseurs et s’attend à ce que tous les travailleurs soient traités avec dignité et respect.

«Apple est déterminé à garantir que chaque membre de notre chaîne d’approvisionnement soit traité avec la dignité et le respect qu’il mérite», a déclaré le porte-parole Josh Rosenstock. «Nous n’avons pas vu ce rapport, mais nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos fournisseurs pour garantir le respect de nos normes élevées.»

Apple devrait publier son 14e rapport sur la responsabilité des fournisseurs dans les prochaines semaines, détaillant ses dernières réalisations en matière de réduction des heures supplémentaires, du sous-âge et du travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement labyrinthique qui fabrique des millions de ses appareils chaque jour.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: