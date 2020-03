Des fuites majeures sur iOS 14 révèlent de nouvelles fonctionnalités pour iPhone, iPad et Apple Watch – .

De nouveaux rapports basés sur un premier aperçu du code iOS 14 ont révélé qu’Apple prévoyait d’apporter une tonne de fonctionnalités majeures à l’Apple Watch et aux iPads, en plus du système d’exploitation lui-même.

Il y a un mélange de nouvelles fonctionnalités de cadran de montre potentiellement vitales et amusantes, entre autres, à venir sur Apple Watch, tandis que la prise en charge du curseur de la souris iOS et un clavier iPad avec prise en charge du trackpad sont également prévisualisés.

Au cours du week-end, nous avons signalé quelques nouvelles fonctionnalités potentiellement vitales à venir sur Apple Watch qui ont été divulguées via un premier aperçu du code iOS 14. Maintenant, il semble que l’aperçu d’iOS 14 a révélé que non seulement il y a encore une tonne de nouvelles fonctionnalités supplémentaires à venir sur Apple Watch, mais cet aperçu a également laissé le chat sortir du sac tôt concernant iOS obtenant le support du curseur de la souris et l’existence des claviers iPad compatibles avec le trackpad.

Pour récapituler rapidement, commençons par notre rapport de ce week-end. L’aperçu du code iOS 14 vient via ., et il a révélé qu’Apple prévoit une amélioration de la correction des bogues de la fonction ECG d’Apple Watch ainsi que la capacité d’analyser les niveaux d’oxygène dans le sang du porteur. Ce dernier est particulièrement important, car si ces niveaux tombent en dessous de 80%, cela pourrait signaler une insuffisance cardiaque et cérébrale. Une faible saturation en oxygène sanguin peut également conduire à de graves urgences comme un arrêt cardiaque, c’est pourquoi une nouvelle notification sera ajoutée à la montre en tandem avec le lancement de cette fonctionnalité qui avertit le porteur lorsque sa saturation en oxygène sanguin est trop faible.

En allant de l’avant, il y a une multitude de développements de montres supplémentaires qui semblent être prêts pour la sortie cet automne, y compris de nouveaux cadrans de montre, des contrôles parentaux, ainsi que la capacité tant attendue de la montre d’effectuer un suivi du sommeil.

Selon ., les améliorations des cadrans de montre apparemment fournies avec watchOS 7 incluent la possibilité pour les utilisateurs de partager des cadrans de montre entre eux, ainsi que la possibilité de personnaliser les cadrans de montre en utilisant des photos d’albums partagés via l’application Photos. Séparé des cadrans de la montre, il semble que les parents pourront également bientôt configurer et contrôler une Apple Watch pour leur enfant à l’aide d’un seul iPhone, une mise à jour qui permettra également aux parents de gérer les contacts de confiance et la musique disponible accessible via l’enfant. regarder.

Dans le même esprit, Schooltime est une nouvelle fonctionnalité qui semble venir dans watchOS 7 qui donnerait aux parents la possibilité de contrôler les applications et les complications de la montre qui peuvent être utilisées sur la montre de l’enfant pendant, comme son nom l’indique, à l’école. Bien qu’il existe un certain nombre d’autres fonctionnalités de la montre qui ont fui dans le cadre de la première présentation d’iOS 14, nous allons prendre un moment pour en mentionner une autre – ce qui a également été découvert, c’est la possibilité pour un utilisateur de définir un «sommeil objectif »dans l’application Santé de l’iPhone. Ce serait un complément au suivi du sommeil qui arrive enfin sur la montre cette année, l’application Santé aidant également l’utilisateur à améliorer la qualité globale de son sommeil.

Le code iOS 14 fait également allusion à plusieurs modèles d’un nouvel accessoire de clavier pour iPad qui inclurait le type de trackpad standard sur les ordinateurs portables, ce qui rendrait certainement le travail et la productivité via la tablette d’Apple beaucoup plus simples. Apple semble également prêt à inclure une «prise en charge à l’échelle du système» pour les curseurs de souris dans iOS, selon l’aperçu de 9to5 sur iOS 14. Cela suivrait la compatibilité de base avec l’utilisation d’une souris externe qui a été ajoutée aux paramètres d’accessibilité d’iOS 13.

Dans l’ensemble, pour ces raisons et d’autres, iOS 14 est en train de devenir une nouvelle version logicielle majeure pour Apple – dont nous en apprendrons sans doute encore plus bientôt.

