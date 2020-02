Des fuites passionnantes indiquent que la phase 4 du MCU obtiendra une nouvelle équipe de héros séparée des Avengers – .

Nous pouvons avoir 14 titres MCU Phase 4 à espérer, dont huit sont des séries télévisées à venir à Disney +, mais nous n’avons aucune indication claire de la direction de Marvel maintenant que la saga Infinity est terminée. Les films à venir continueront les arcs de certains des personnages récemment introduits, et ils ajouteront également de nouveaux héros Marvel au pool des Avengers éligibles. Nous allons également découvrir de nouveaux méchants, y compris des menaces qui nécessiteront des équipes massives comme celles que nous avons vues dans Infinity War et Endgame. Mais l’histoire globale que Marvel est en train de développer n’est toujours pas claire.

Le studio s’est inspiré de bandes dessinées majeures pour les films précédents, bien qu’il ne les ait pas suivis exactement, adaptant les personnages et les histoires pour travailler pour le MCU. Une série de fuites récentes a déclaré que les Avengers n’étaient peut-être pas la seule équipe de super-héros à venir, révélant que la prochaine grande équipe serait taquinée dès que Black Widow arrivera dans les cinémas dans quelques mois. Maintenant, nous avons une paire de rapports qui soutiennent davantage cette ligne de pensée.

Une fuite supposée de la scène des crédits de Black Widow a déclaré que le film allait taquiner la formation des Thunderbolts, une équipe de super-héros – ou est-ce des super-vilains? – qui avait précédemment fait l’objet de rumeurs pour frapper le MCU. Nous avons ensuite entendu dire que The Falcon et la série télévisée Winter Soldier apporteront la première mention officielle des Thunderbolts plus tard cette année.

Cette semaine, deux sources distinctes ont affirmé que Red Hulk fera bientôt ses débuts dans le MCU. Les fans de bandes dessinées savent qui est Red Hulk, bien sûr, et comment il est connecté aux Thunderbolts. Le général Thaddeus Ross, que nous avons vu pour la dernière fois aux funérailles de Tony Stark à Endgame, apparaîtra apparemment dans Black Widow et il formera les Thunderbolts à un moment donné entre ces événements et The Falcon and the Winter Soldier.

Il est alors censé devenir Red Hulk. L’éminent défenseur de Marvel, Daniel Richtman, a déclaré (via MCU Cosmic) que Red Hulk apparaîtra dans un futur film MCU, sans révéler lequel il s’agira. Geeks WorldWide affirme que Red Hulk fera ses débuts dans la série télévisée She-Hulk qui devrait commencer à tourner dans les six prochains mois et frapper Disney + à un moment donné l’année prochaine. Soit dit en passant, She-Hulk semble avoir rejoint une future version de l’équipe Avengers à un moment donné après son introduction.

Red Hulk peut facilement être le méchant de la série ou d’un futur film MCU, et il peut être un membre Avengers et Thunderbolt, selon les bandes dessinées que Marvel utilisera pour l’arrivée de Red Hulk dans le MCU.

Le fait que Ross était présent aux funérailles de Stark est une indication claire que le personnage a un avenir dans le MCU même si nous n’avons pas vraiment prêté autant d’attention à ses camées ces dernières années. William Hurt continuera probablement à jouer Ross dans le MCU à l’avenir.

