des images des premiers prototypes divulguées en ligne

Nous sommes maintenant proches des débuts officiels des nouveaux fleurons Huawei de la série Huawei P40 et la société elle-même a confirmé leur arrivée officielle le 26 mars. En attendant leur arrivée, l’équipe de DigitalTrends réussi à mettre la main sur certains prototypes du Huawei P40.

Huawei P40: un design pratiquement confirmé par ces prototypes

A partir de ces premiers prototypes de l’appareil, il semble que les dimensions globales soient plus ou moins les mêmes que le modèle précédent, même si le nouveau modèle semble légèrement plus épais. La coque arrière semble être en verre et est légèrement incurvée sur les bords, de manière similaire aux modèles précédents.

Au dos de l’appareil, le secteur photographique se démarque sans aucun doute. Plus précisément, l’avenir Huawei P40 en aura un triple caméra arrière et l’un de ces capteurs, comme on le voit sur les images, sera une lentille périscopique. Selon les dernières rumeurs, les deux autres caméras seront un capteur grand angle et un Téléobjectif 52 mégapixels.

À côté des capteurs photographiques, il semble également y avoir un Capteur 3D ToF pour les plans macro. En ce qui concerne le cadre latéral, sur le côté droit, nous trouvons la bascule du volume et le bouton marche / arrêt, tandis qu’en bas, il y a le port USB Type C. De plus, cette année, la prise audio pour les écouteurs manquera.

Nous vous rappelons que la société chinoise a déjà officialisé pour le marché européen la version allégée de la série P40, qui est la nouvelle Huawei P40 Lite. Ce dernier est une version rebaptisée du Huawei Nova 6 SE et sera vendu en Europe au prix de 299 €.