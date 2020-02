Des indices indiquent l’emplacement possible de la prochaine épicerie de Seattle – .

Amazon Go Grocery est suffisamment grand pour proposer des paniers d’achat. (Photo . / Kurt Schlosser)

Avec l’ouverture de la toute première épicerie Amazon Go dans le quartier de Capitol Hill à Seattle, le géant de la technologie a mis fin à des années d’intrigues sur ses plans pour le site principal. Maintenant, avec un mystère de la vente au détail d’Amazon résolu, un autre a émergé.

Un cadre supérieur d’Amazon figure sur les demandes de permis pour un projet dans le quartier central de Seattle, où Vulcan Real Estate construit un immense complexe d’appartements avec une épicerie au rez-de-chaussée. Un permis de réfrigération déposé plus tôt ce mois-ci répertorie Charles Koo, un cadre supérieur de la gestion des programmes chez Amazon, en tant que «propriétaire» du projet, une indication que le géant de la technologie pourrait être locataire sur le site.

L’emplacement en ferait un site logique pour la prochaine épicerie Amazon Go. Cependant, les permis ne disent pas si le projet Amazon sera une épicerie de grand format, un petit dépanneur ou autre chose. Le projet d’appartements a plusieurs autres espaces de vente au détail, il est donc possible que le géant de la technologie s’intéresse à l’un de ces endroits, plutôt qu’au site d’épicerie.

Amazon a refusé de commenter.

«Ce qu’Amazon Go a fait pour les quartiers d’affaires centraux – comme le localiser très près de l’endroit où les gens travaillent pour pouvoir prendre le petit déjeuner, le déjeuner, des collations – Amazon Go Grocery fait la même chose, mais plus près de chez soi», Dilip Kumar, vice-président de Physical Retail & Technology pour Amazon, a déclaré à . la semaine dernière.

Kumar a refusé de dire combien de magasins d’épicerie Amazon Go viennent, où le prochain pourrait être, ou s’ils auront tous la même taille. Les plans pour un concept d’épicerie encore plus grand à Los Angeles et ailleurs sont entièrement «autre chose», a-t-il déclaré.

Dilip Kumar d’Amazon montre les sacs gratuits avec la marque verte d’Amazon Go Grocery. (Photo . / Kurt Schlosser)

La première épicerie Amazon Go a ouvert ses portes mardi. D’une superficie de 7 700 pieds carrés, il s’agit d’une version plus grande des dépanneurs Amazon Go. Il élimine le besoin de voies de caisse et de caissiers utilisant l’intelligence artificielle et des banques de caméras et de capteurs entendus pour suivre tout ce qui est placé dans les paniers d’achat. Le nouveau concept propose une sélection plus large que les dépanneurs typiques d’Amazon Go, notamment des sections de produits, de viande et de fromage.

Le premier Amazon Go a ouvert ses portes au public à Seattle en janvier 2018. Amazon Go s’est depuis étendu à 25 emplacements à Seattle, San Francisco, Chicago et New York, avec des magasins entre 450 et 2 700 pieds carrés.

Le magasin grand format représente la dernière tentative d’Amazon de tirer parti de la commodité et de la technologie pour gagner une plus grande part de l’industrie alimentaire de 675 milliards de dollars américains. Le géant de la technologie a récupéré Whole Foods en 2017 dans le but de prendre les empreintes de pas importantes de Walmart, Target, Kroger et d’autres. Ces entreprises ont constamment répondu aux poussées numériques d’Amazon concernant la commande et la livraison d’épicerie en ligne.

Le nouvel emplacement est au milieu du quartier central, un quartier historiquement noir qui connaît un déplacement rapide alors que le boom technologique continue d’attirer des milliers d’employés bien payés à la recherche d’un logement dans la ville. Le site abritait une épicerie Red Apple et d’autres détaillants. Vulcan, le défunt cofondateur de Microsoft, la société d’investissement Paul Allen, construit plus de 500 appartements, dont des logements abordables, en plus de l’épicerie.

À quelques pâtés de maisons plus tard, l’épicier basé à Seattle, PCC Community Markets, ouvre un magasin dans un autre grand nouveau développement. L’arrivée possible d’un magasin Amazon signale une bataille d’épicerie potentielle dans le quartier embourgeoisé.

Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au dernier trimestre dans sa catégorie de magasins physiques, qui comprend les magasins Whole Foods et Amazon Go – mais pas les commandes d’épicerie en ligne. En plus de l’épicerie, Amazon dispose d’un réseau de librairies, de magasins Amazon 4 étoiles pour les articles très appréciés et de nouveaux magasins éphémères thématiques.