Des initiés révèlent ce que les spécifications folles de la PS5 et de la Xbox Series X signifient pour les jeux de nouvelle génération – .

Les spécifications PS5 et Xbox Series X incluent un détail qui sonne bien sur le papier: les consoles comporteront des GPU de nouvelle génération capables de plus de téraflops que jamais.

Plusieurs développeurs de jeux ont expliqué à quoi peuvent servir ces performances GPU supplémentaires, fournissant des exemples réels que vous pourriez rencontrer dans les jeux PlayStation 5 et Xbox Series X dès cette année.

La qualité des cheveux en est un excellent exemple, car le rendu et la simulation des cheveux ont été relativement difficiles sur les consoles de jeux vidéo de la génération précédente.

L’annonce de la PlayStation 5 de Sony est toujours introuvable, mais le géant du jeu japonais ne peut pas la retarder beaucoup plus longtemps. Microsoft a déjà deux longueurs d’avance, ayant dévoilé le nom et le design de la Xbox Series X en décembre, et la plupart de ses spécifications à la mi-février. Mais peu importe à quoi ressemble la PS5, elle aura presque le même matériel que la série X, et elle offrira le même type de performances. En fait, il pourrait offrir des performances encore meilleures si la fuite massive de spécifications PS5 du début de cette semaine était exacte.

Grâce à l’annonce surprise des spécifications de la Xbox Series X de Microsoft, nous savons exactement à quoi s’attendre en termes de performances graphiques des téraflops de la série X: 12 de puissance GPU. C’est incroyable et une énorme mise à niveau par rapport à la Xbox One X, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment? Les téraflops à eux seuls n’expliquent pas vraiment de quoi le nouveau système de jeu sera capable, tout comme les mégapixels ne sont pas la seule chose importante à propos d’un appareil photo. Cependant, plusieurs développeurs ont expliqué en quoi consiste la mise à niveau du GPU, et leurs explications aideront les joueurs désireux à mieux comprendre les grandes améliorations qu’ils peuvent attendre de la PS5 et du XSX.

La semaine dernière, un développeur a expliqué que les nouveaux jeux viseront le photoréalisme, bien que ce ne soit qu’une partie de l’histoire. IGN a interviewé d’autres développeurs qui ont fourni plus de détails sur les performances graphiques à venir de la PS5 et de la série X.

Le GPU n’améliorera pas seulement les graphismes des cheveux sur les personnages, mais c’est un excellent moyen d’expliquer la puissance de ces machines car les cheveux ont été notoirement difficiles à simuler. Tout comme l’eau, le feu et le vent. Bruce Straley, ancien directeur créatif de Naughty Dog, explique:

Fumée, eau, vent – des choses comme ça sont parfaites pour le traitement GPU. Il a toujours été très difficile de faire de très bons cheveux. Et puis les cheveux répondant à différents environnements – cheveux et eau, cheveux et vent, cheveux et gel capillaire, sont toutes des réactions qui peuvent être traitées.

Le lancer de rayons, ce terme de fantaisie que vous entendez toujours lorsque les gens parlent de la PS5 et de la Xbox Series X, améliorera également les graphismes car les développeurs auront de meilleurs moyens de gérer l’éclairage. Selon Bryant Cannon, développeur principal de Night School Studio, les futurs jeux rendront les graphismes de films comme ce que nous avons vu dans les films Pixar possibles.

Le traçage de rayons est probablement le plus grand écart entre ce que les graphiques de jeu peuvent faire et ce que les graphismes VFX et Pixar et les films haut de gamme peuvent faire. [With ray tracing], ils stimulent en fait les lumières qui rebondissent de la lumière sur différentes surfaces.

Straley de Naughty Dog explique également ce que le lancer de rayons ressentira dans les jeux:

Quelque chose comme un système de rendu Pixar dépendra fortement de la diffusion souterraine pour les tons chair et la peau. Si vous vouliez faire quelque chose comme Les Indestructibles, où vous avez de la lumière à travers les lobes d’oreille de votre personnage – nous l’avons truqué à Naughty Dog. Nous avions toutes sortes de façons de le simuler, mais ce n’était pas réel. Si maintenant je peux écrire un shader qui a une diffusion souterraine et se connecter au système de lancer de rayons, alors plus de gens pourront le faire.

La meilleure partie de la PS5 et de la Xbox Series X est que toutes ces fonctionnalités seront disponibles pour les petits studios et les grandes entreprises. Cela signifie que les petites équipes n’auront pas à faire de compromis sur la qualité graphique, selon un développeur anonyme:

Toutes ces choses seront plus accessibles aux petites équipes. Fondamentalement parce que la machine gère une grande partie de la charge de travail. Beaucoup de choses que nous devons faire de notre côté, pour un effet similaire, nous sont maintenant données.

[…] La réalité est que nous n’avons jamais pu arriver au point où nous pourrions réellement faire cela, et voir à quoi cela ressemble vraiment », dit le développeur,« et les résultats sont assez étonnants. Je pense donc que ce qui sera plus facile, pour les petites équipes en particulier, c’est d’expérimenter des choses que nous n’aurions jamais pensé pouvoir expérimenter parce que nous n’avions tout simplement pas de moteur pour cela. Nous n’avions pas la capacité de le faire. Et maintenant, seule la force brute de ce matériel va nous donner cela.

Les nouvelles performances du GPU amélioreront également les expériences de jeu car les développeurs pourront non seulement imaginer de nouveaux concepts, mais aussi augmenter considérablement le volume de titres impliquant des mondes ouverts. Elijah Freeman, vice-président des jeux Virtuos, explique comment les effets auront un impact sur le gameplay à l’avenir:

Les effets volumétriques tels que la fumée, le brouillard et les nuages ​​sont un domaine clé qui connaîtra certainement une amélioration », explique Freeman. «Ce sont des effets qui diffusent la lumière et ont déjà été présentés dans des jeux avec des résultats mitigés. Ce qui rend tout cela intéressant, c’est l’effet que cela pourrait également avoir sur le gameplay. Oui, les effets de fumée améliorés seront intéressants à regarder, mais la possibilité de voir à peine un ennemi si la lumière les attrape juste après avoir lancé une grenade fumigène ajoute un nouveau niveau de nuance aux styles de jeu.

Il a également abordé les améliorations de l’environnement dans les jeux:

La puissance et la vitesse accrues des consoles telles que la Xbox Series X signifieront des mondes beaucoup plus grands que ce que nous avons vu auparavant, et avec plus de choses en eux aussi. Vous pourrez également les déplacer beaucoup plus rapidement, que ce soit en voiture de sport à grande vitesse ou en volant sur un dragon, peut-être sans aucun écran de chargement.

La PS5 et la Xbox Series X prendront en charge de meilleures simulations, ce qui aidera les développeurs à remplir des jeux avec des personnages et des détails mieux définis, et ces mondes se chargeront plus rapidement que jamais grâce au SSD rapide – de Cannon:

Nous pouvons toujours faire plus avec la simulation que nous ne pouvions pas faire auparavant. Par exemple, vouloir faire un jeu avec une très grande foule, et chaque personne dans la foule est rendue à une très haute résolution. C’est peut-être quelque chose qui ne pourrait pas être fait au niveau du gameplay que nous pouvons faire maintenant.

[…]Avoir un SSD, l’implication réelle du gameplay à laquelle je pense en premier est le streaming mondial. C’est quelque chose qui est vraiment difficile à faire de manière transparente, en particulier avec un studio de notre taille, et ayant un disque SSD où nous pouvons être sûrs que le niveau va se charger en quelques secondes, nous pouvons avoir un monde de streaming qui ne le fait pas vraiment impact sur nos performances trop et il n’a pas trop de problèmes de conception quand il s’agit de cacher le chargement du lecteur.

Le point de vue complet de l’IGN sur la question est disponible sur ce lien.

