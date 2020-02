Des licenciements imminents chez Expedia? Diller cherche à simplifier la société «gonflée», visant à économiser jusqu’à 500 millions de dollars – .

Nouveau campus d’Expedia Group à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Des réductions sont à venir chez Expedia Group, selon le dossier réglementaire annuel du géant du voyage basé à Seattle et les commentaires du président Barry Diller lors de son appel aux résultats jeudi.

L’entreprise a cessé d’utiliser le mot licenciements, et un porte-parole a refusé de commenter vendredi, interrogé sur la possibilité de suppressions d’emplois. Mais dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre, Expedia a indiqué qu’il visait 300 à 500 millions de dollars d’économies annuelles, une restructuration importante à un niveau qui comprendrait généralement des licenciements.

“Nous étions une organisation gonflée”, a déclaré Diller lors de l’appel aux résultats d’Expedia jeudi, expliquant que la société prévoyait de simplifier et de rationaliser ses opérations, reconnaissant plus tard que la restructuration aurait un impact sur les gens.

Expedia employait 25 400 personnes au 31 décembre, contre 24 500 à la fin de 2018. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars en 2019, en hausse de 8%, et des bénéfices de 565 millions de dollars.

L’année dernière, la société a déménagé son siège social de Bellevue, dans le Washington, vers un grand campus sur le front de mer de Seattle, quelques semaines seulement avant une restructuration majeure de sa suite exécutive. Diller a pris le contrôle de l’entreprise en décembre avec la démission brutale de l’ancien PDG Mark Okerstrom et du directeur financier Alan Pickerill le 4 décembre.

Diller, l’ancien président de Paramount Pictures, a lancé le réseau de télévision Fox et USA Broadcasting. Il supervise un large éventail de marques en ligne en tant que président de la société IAC media and Internet. Diller a fait son premier investissement dans Expedia en 2001 et en reste le président.

Le président a cité un désaccord stratégique entre les anciens hauts dirigeants et le conseil d’administration sur les efforts visant à unifier les marques et la technologie de l’entreprise. Expedia Group comprend des marques et des sites tels que Vrbo, Travelocity, Orbitz, HomeAway et bien d’autres, en plus du site phare Expedia.com. L’effort de réorganisation mené par Okerstrom visait à unifier les marques et la technologie de l’entreprise et à aider Expedia à mieux tirer parti de la taille de l’entreprise.

Barry est de retour: le président d’Expedia, Barry Diller, ouvre une conférence téléphonique sur les résultats d’une heure – voici ce qu’il a dit

Jeudi, Diller a qualifié le plan de «processus compliqué qui nous a gelés» et a induit la direction en erreur.

Vendredi, dans le dossier annuel 10K d’Expedia auprès de la Securities and Exchange Commission, la société a déclaré: “En février 2020, nous avons annoncé notre intention de réaliser des économies de coûts d’exploitation en simplifiant davantage notre organisation, en rationalisant les priorités et en fonctionnant plus efficacement.”

Le magnat des médias, âgé de 78 ans, a également déclaré ceci, vers la fin de l’appel aux analystes:

«Je pense qu’il faut dire: ce processus de simplification de nos activités et de réduction de nos coûts a un effet, évidemment, sur les personnes. Nous avons traversé ce processus au cours des derniers mois, au moins un mois. Je n’ai jamais vu un processus comme celui-ci. Je continue de le dire à mes collègues qui sont impliqués, à quel point je suis impressionné par la réflexion, les délibérations qui se déroulent, dans toutes les parties. Parce que ce n’est pas seulement dire, d’accord, c’est un petit morceau de l’entreprise. Chacun de nos hauts dirigeants y a participé. Et d’une certaine manière, j’ai presque l’impression que nous devrions publier le processus que nous avons suivi. J’ai été autour et j’ai vécu beaucoup de ces processus. Je n’en ai jamais vu un aussi réfléchi et décemment fait que ça. Et le plan de communication est – je suis sûr que nous allons faire des erreurs ici ou là – mais c’est juste impressionnant. “

Le vice-président d’Expedia, Peter Kern, qui aide Diller à gérer les opérations quotidiennes après le remaniement de la direction, a cité “des dépenses de marketing gaspillées” dans ses commentaires lors de l’appel de jeudi.

“Dans l’ensemble, les thèmes communs ici sont vraiment la simplification, la précision – apportant vraiment un esprit d’exploitation efficace à tout ce que nous faisons”, a déclaré Kern. «Nous serons agressifs à ce sujet et nous prévoyons d’en retirer beaucoup au cours de l’année.»

Les actions de la société ont augmenté de plus de 10% vendredi, se négociant à environ 123 dollars par action. RBC Capital a relevé son objectif de cours sur 12 mois à 143 $ après la publication des résultats jeudi.

«Nous sommes quelque peu prudents sur le fait qu’EXPE fonctionne sans PDG à plein temps, bien que nous respections pleinement l’expérience presque sans précédent de Barry Diller dans le« secteur net », a écrit l’analyste de RBC Capital Mark Mahaney dans une note aux investisseurs. “Oui, nous sommes initialement sceptiques – et nous pensons que le marché le sera aussi – quant à la capacité d’EXPE à générer une croissance du BAIIA à deux chiffres en ’20. La bonne nouvelle est que ce scepticisme est sans doute pris en compte… donc si EXPE peut réellement le faire, il y a un avantage à partager. »