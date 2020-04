Des livres audio gratuits désormais disponibles sur vos haut-parleurs Sonos

Si vous avez des haut-parleurs Sonos, vous pouvez écouter des livres audio gratuits de n’importe quel auteur grâce à une nouvelle intégration avec l’application Libby.

Vous connaissez peut-être déjà l’application Libby. Cela vous permet d’emprunter des livres électroniques et des livres audio à votre bibliothèque locale, en les téléchargeant sur votre Kindle, iPhone, iPad ou Mac…

Sinon, Libby offre un moyen d’utiliser votre carte de bibliothèque existante pour emprunter des versions électroniques de livres. Celles-ci fonctionnent exactement comme celles physiques: la bibliothèque achète un ou plusieurs exemplaires, et chaque exemplaire peut être prêté à une seule personne à la fois. Quand ils le «rendent», il est disponible pour la personne suivante. Si un livre que vous souhaitez est actuellement prêté à quelqu’un d’autre, vous pouvez le réserver et il sera ajouté à votre application dès que vous atteindrez le début de la liste d’attente.

Les créateurs de Libby, OverDrive, ont maintenant étendu la même facilité de prêt de livres audio aux haut-parleurs Sonos.

L’application Libby primée est désormais compatible avec les systèmes de sonorisation sans fil Sonos. Lorsqu’un utilisateur connecte Libby à son système d’enceintes, il peut profiter de livres audio populaires, apprendre une langue étrangère ou divertir les enfants dans toute la maison en accédant à des dizaines de milliers de titres depuis sa bibliothèque publique. Pour commencer, les utilisateurs n’ont besoin que de l’application Sonos, de l’application Libby – disponible dans 90% des bibliothèques publiques en Amérique du Nord – et d’une carte de bibliothèque valide. «Cette nouvelle compatibilité Sonos est notre dernière réponse à la façon dont les bibliothécaires évoluent pour mieux promouvoir et fournir un accès aux livres et à la lecture à tout moment, n’importe où», a déclaré Shannon Lichty, vice-présidente des services partenaires chez OverDrive. «Notre partenariat avec Sonos pour les livres audio des bibliothèques publiques permettra à des millions de ménages de profiter des sons et de la narration d’une grande histoire partout où un haut-parleur Sonos est connecté.»

Mieux encore, il est compatible avec toutes les générations d’enceintes Sonos, anciennes et nouvelles.

Si vous n’utilisez pas déjà Libby, commencez par télécharger l’application gratuite et utilisez votre numéro de carte de bibliothèque pour vous inscrire. Téléchargez un ou plusieurs livres audio dans l’application et ils apparaîtront sur votre étagère des prêts. Une fois cela fait, ouvrez l’application Sonos et connectez-la à votre compte Libby. Vous pourrez ensuite lire n’importe quel livre audio sur votre étagère de prêts.

Si vous ne possédez pas de carte de bibliothèque, consultez le site Web de votre bibliothèque. Bien que la plupart soient fermés à l’heure actuelle, ils peuvent vous permettre de vous inscrire pour une carte en ligne. Libby n’a besoin que du numéro de carte.

Quelques conseils pour les nouveaux venus à Libby. Tous les prêts sont à durée déterminée (14 jours au Royaume-Uni, par exemple), et les livres sont automatiquement retournés à la fin de cette période, vous devez donc les terminer dans ce délai. Vous pouvez également retourner manuellement un livre plus tôt. Vous serez limité à un petit nombre de prêts à tout moment.

Si les livres audio gratuits semblent trop beaux pour être vrais, notez que vous pouvez vous attendre à de longues listes d’attente pour les livres récemment sortis, en particulier ceux d’auteurs populaires.

