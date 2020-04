Des mâts 5G incendiés dans une étrange théorie du complot contre les coronavirus

Les théoriciens du complot 5G existent depuis aussi longtemps que la technologie, mais ce n’est que récemment qu’ils ont décidé d’améliorer leur jeu en mettant le feu aux mâts 5G. Leur, euh, raison? Ils croient que la 5G provoque le coronavirus…

Je vous promets que je n’invente rien: il y a vraiment des gens stupides.

Vous pourriez avoir pensé qu’une pandémie mondiale serait assez dramatique sans avoir besoin d’inventer des théories sauvages et délirantes juste pour l’attention. Les anti-vaxxers, par exemple, semblent plutôt calmes maintenant qu’on leur a donné une démonstration pratique de la vie sans un seul vaccin.

Mais non: les gens qui pensent que la 5G fait tout, des esprits contrôleurs aux zappes d’oiseaux du ciel, ont maintenant décidé qu’elle causait également le coronavirus.

La BBC rapporte qu’au moins trois mâts ont été incendiés.

Il y a eu des incendies sur des mâts à Birmingham, Liverpool et Melling à Merseyside.

Une vidéo, prétendument de l’incendie d’Aigburth, a été partagée sur YouTube et Facebook, affirmant un lien entre la technologie mobile et Covid-19 […]

La police de Merseyside a déclaré qu’une enquête était en cours après que le boîtier de télécommunications d’Aigburth a pris feu vendredi. Une vidéo de ce qui semble être l’incident, qui s’est produit peu après 22h00 BST, a été partagée sur YouTube […]

Le service d’incendie et de sauvetage du Merseyside a déclaré qu’il enquêtait également sur un incendie qu’il a éteint dans un mât 5G dans le village de Melling, au nord de Liverpool, vendredi soir.

Le service d’incendie de West Midlands a déclaré que l’incendie de Birmingham avait impliqué une tour de 70 pieds sur un site de télécommunications.

Tous n’ont pas été officiellement confirmés comme incendies criminels, mais il y a eu des appels de complots pour faire exactement cela, donc cela semble le pari le plus probable.

The Verge note que les quatre principaux transporteurs britanniques ont tous publié une déclaration conjointe, demandant poliment aux gens de ne pas le faire, et appelant à l’aide pour signaler de tels incidents à la police, ainsi que pour contester la désinformation publiée sur les réseaux sociaux.

Nos réseaux fournissent une connectivité essentielle à nos services d’urgence et au NHS; ils permettent aux familles d’enregistrer leurs proches isolés ou vulnérables; les parents à enseigner à leurs enfants à la maison; et des millions de personnes doivent être informées et diverties pendant leur séjour […]

Malheureusement, nous avons connu des cas de vandales mettant le feu à des mâts mobiles, perturbant des infrastructures critiques et diffusant de fausses informations suggérant un lien entre la 5G et la pandémie de COVID-19. Il n’y a aucune preuve scientifique d’un lien entre la 5G et le coronavirus. […]

Aidez-nous à faire cet arrêt. Si vous êtes témoin d’abus de nos employés clés, veuillez le signaler. Si vous voyez des informations erronées, veuillez les appeler. Votre aide fera une réelle différence.

Merci pour votre soutien alors que nous travaillons ensemble pour garder notre nation connectée.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: