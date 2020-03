Des militants de «Tax Amazon» demandent une initiative de vote pour lever 300 millions de dollars par an pour le logement abordable – .

Les manifestants portaient des pancartes indiquant «Tax Amazon» sur le campus de l’entreprise lors de la lutte contre la «taxe d’entrée» en 2018. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Les militants de Seattle ont présenté jeudi une pétition pour une initiative de vote qui imposerait au géant de la technologie de la ville d’Amazon de lever des millions de dollars pour le logement abordable et d’autres objectifs.

Un groupe qui se fait appeler le «mouvement Tax Amazon» a déposé l’initiative et recueille des signatures pour l’obtenir sur le bulletin de novembre. Ses organisateurs affirment que la taxe augmenterait au moins 300 millions de dollars par an en imposant la masse salariale des 3% des entreprises de Seattle au taux de 0,7%. Ce groupe est défini comme les entreprises qui ont les charges salariales les plus élevées. Les petites entreprises, les organismes sans but lucratif et les coopératives sont exemptés.

La majorité des fonds irait à la construction de logements abordables qui répondent aux normes de durabilité. Les 25% restants seront utilisés pour convertir les logements existants en sources d’énergie renouvelables.

Les membres du conseil municipal de Seattle, Kshama Sawant et Tammy Morales, ont dévoilé un projet de loi distinct plus tôt ce mois-ci dans le même but. Leur proposition permettrait de recueillir 300 millions de dollars annuellement en utilisant le même mécanisme de taxation que l’initiative de vote. Sawant a déclaré jeudi qu’elle aimerait augmenter la taxe et fournir un financement d’allégement pour la pandémie de COVID-19 qui a durement frappé la région.

“Les grandes entreprises bénéficient depuis longtemps d’un paradis fiscal à Seattle et dans l’État de Washington”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. «C’est pourquoi mon bureau, avec la membre du Conseil Tammy Morales, exige que les grandes entreprises commencent immédiatement à payer 500 millions de dollars par an en tant qu’impôt Amazon pour financer les secours d’urgence COVID-19, qui devraient se poursuivre en tant que taxe Amazon en cours pour le logement social et Green New Deal après la fin de la pandémie. »

Sawant fait la promotion de la pétition déposée par le groupe «Tax Amazon» en sa «qualité personnelle».

La conseillère a été accusée le mois dernier d’avoir violé les règles d’éthique en utilisant sa fonction publique pour promouvoir l’initiative de vote «Tax Amazon».

Jon Scholes, PDG de la Downtown Seattle Association, a déclaré que le plan de Sawant constituait une menace pour l’économie de la région dans un communiqué.

“L’idée du membre du Conseil Sawant d’une nouvelle taxe en ce moment sera aussi efficace pour aider l’économie de Seattle à se rétablir que l’interdiction de voyager en Europe du président Trump était d’arrêter la propagation du coronavirus aux États-Unis”, a-t-il déclaré. “Nous assistons à une profonde récession, et la ville doit faire tout ce qu’elle peut pour aider notre économie locale, pas lui nuire.” Amazon n’a pas répondu à notre demande de commenter l’initiative.

Amazon finance une variété d’initiatives pour aider à atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus. L’entreprise accorde des subventions aux petites entreprises de son quartier. Les opérations de vente au détail qui louent des locaux dans des immeubles d’Amazon auront un loyer couvert jusqu’en avril, a indiqué la société. Amazon embauche également 100 000 employés d’entrepôt.

Amazon et Microsoft ont chacun fait don d’un million de dollars à un fonds de secours organisé par des organisations à but non lucratif de Seattle pour aider les organisations en première ligne de la crise.