Des militants palestiniens et des employés de Microsoft demandent à l’entreprise de rompre les liens avec AnyVision, invoquant des violations des droits civils – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Des militants prévoient une manifestation mercredi sur le campus de Microsoft à Redmond, Washington, pour protester contre les relations de la société avec la société de sécurité israélienne AnyVision.

Les manifestants prévoient de livrer 75 000 pétitions demandant à Microsoft de cesser de financer AnyVision, une société qui fabrique des technologies de surveillance, y compris un produit de reconnaissance faciale robuste.

La démonstration est le dernier exemple d’activisme des employés dans l’industrie de la technologie et la préoccupation croissante du public quant à la façon dont la technologie de reconnaissance faciale est utilisée dans la surveillance. Microsoft est un grand défenseur de la reconnaissance faciale et de la réglementation de l’intelligence artificielle, créant une dynamique compliquée pour l’investissement israélien de l’entreprise.

L’activisme fait suite à des révélations selon lesquelles la technologie d’AnyVision a été utilisée dans un projet de surveillance militaire secrète surveillant des Palestiniens en Cisjordanie. AnyVision nie que sa technologie soit utilisée de cette manière.

Le fonds de capital-risque de Microsoft, M12, a investi dans le cycle de financement de 74 millions de dollars d’AnyVision en 2019. Après que des informations faisant état d’une surveillance présumée d’AnyVision en Cisjordanie soient apparues, Microsoft a fait appel à l’ancien procureur général Eric Holder pour effectuer un audit de la société israélienne.

La remise de la pétition a été organisée par Jewish Voice for Peace, MPower Change, SumofUs et d’autres activistes de la région de Seattle. Les manifestants prévoient de lire une déclaration de Palestiniens vivant sous surveillance et d’afficher #DropAnyVision sur des bannières et des camions encerclant le campus de Microsoft.

En 2018, Microsoft a établi des normes éthiques qui, selon elle, devraient être respectées par les entreprises développant une technologie de reconnaissance faciale.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que la société «défendrait les garanties des libertés démocratiques des personnes dans les scénarios de surveillance des forces de l’ordre et ne déploierait pas la technologie de reconnaissance faciale dans les scénarios qui, selon nous, mettraient ces libertés en danger», dans un article de blog à l’époque. .

“Les Palestiniens sous occupation militaire israélienne ne jouissent pas des libertés démocratiques – et la technologie d’AnyVision ne fait que limiter davantage leur droit à la vie privée et à la liberté de mouvement”, ont déclaré les organisateurs de la manifestation sur un site Internet dédié à la campagne.