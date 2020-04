Des milliards de téléphones ne peuvent pas exécuter les applications de recherche de contacts Google et Apple

Selon les nouvelles estimations des chercheurs de l’industrie, le futur système de traçage des contacts basé sur smartphone d’Apple et de Google ne sera pas disponible sur pas moins de 2 milliards de téléphones mobiles.

Comme l’a rapporté le Financial Times, le système permettra aux utilisateurs de téléphones mobiles de savoir s’ils ont été en contact ou non avec une personne infectée par le coronavirus, ce qui contribuera à empêcher la propagation de Covid-19.

Cependant, le nouveau système d’Apple et de Google s’appuie sur des puces et des logiciels sans fil spécifiques qui font défaut à des centaines de millions de smartphones plus anciens qui sont encore utilisés aujourd’hui. Cela signifie que ceux qui utilisent encore des smartphones plus anciens ne pourront pas utiliser le système, ce qui pourrait les rendre plus susceptibles d’être infectés.

Ben Wood, analyste chez CSS Insight, a expliqué au Financial Times comment ceux qui utilisent des smartphones ou des téléphones portables plus anciens ne pourront pas utiliser le système de recherche des contacts qui pourrait arriver dès le mois prochain, en disant:

“La limitation technologique sous-jacente tient au fait qu’il existe encore des téléphones en cours d’utilisation qui ne disposeront pas du Bluetooth ou du système d’exploitation le plus récent. Si vous êtes dans un groupe défavorisé et que vous avez un ancien appareil ou un [basic] téléphone, vous passerez à côté des avantages que cette application pourrait offrir. “

Apple et le nouveau système de Google utiliseront Bluetooth pour échanger des balises d’identification anonymes avec celles avec lesquelles ils sont entrés en contact. Si quelqu’un est infecté par Covid-19, le système utilisera alors ces balises pour informer toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact de s’auto-isoler pour empêcher la propagation de la maladie.

Le système s’appuie sur des puces Bluetooth Low Energy pour détecter la proximité entre les appareils sans affecter la durée de vie de leur batterie. Cependant, selon Counterpoint Research, ces puces ne se trouvent nulle part dans un quart des smartphones utilisés aujourd’hui. De plus, 1,5 milliard de personnes utilisent des téléphones de base ou fonctionnels qui ne pourront pas non plus profiter du système de recherche de contacts d’Apple et de Google.

Bien que le nouveau système des géants de la technologie ne puisse pas être installé sur tous les smartphones en fonctionnement aujourd’hui, il pourrait toujours être d’une grande aide pour aplanir la courbe en empêchant de nouvelles infections.

