Des milliers d’adresses e-mail et de mots de passe provenant des CDC, de l’OMS et d’autres ont été divulgués en ligne – .

Près de 25 000 adresses e-mail et mots de passe de plusieurs organisations impliquées dans la lutte contre la nouvelle pandémie de coronavirus ont été partagées en ligne.

Les comptes de messagerie du CDC, de la Fondation Gates, du NIH, de l’OMS et de la Banque mondiale ont été partagés en ligne. Certains des pouvoirs de l’OMS ont été vérifiés.

Des groupes d’extrême droite ont utilisé ces informations pour diffuser la désinformation et alimenter les théories du complot du COVID-19.

L’une des pires choses qui puisse arriver aux autorités pour lutter contre une maladie mortelle comme COVID-19 est une atteinte à la sécurité. Et c’est apparemment ce qui s’est passé, alors que des inconnus ont publié près de 25 000 adresses e-mail et mots de passe de diverses organisations, dont le CDC, la Fondation Gates, le NIH, l’OMS et la Banque mondiale.

Les identifiants de connexion ont été exportés en ligne, et des militants de droite les utilisent. On ne sait pas quand les atteintes à la sécurité se sont produites et qui était responsable des hacks et de la diffusion des informations, mais les résultats sont néanmoins troublants. Certains de ces mots de passe peuvent toujours être utilisés pour accéder aux adresses e-mail.

Le SITE Intelligence Group qui surveille l’extrémisme en ligne et les groupes terroristes a déclaré au Washington Post que les connexions par e-mail avaient été partagées dimanche. Lundi, ils étaient déjà utilisés dans des tentatives de piratage et de harcèlement par des extrémistes d’extrême droite.

«Les néonazis et les suprémacistes blancs ont capitalisé sur les listes et les ont publiées de manière agressive sur leurs sites», a déclaré la directrice exécutive du SITE, Rita Katz. «En utilisant les données, les extrémistes d’extrême droite appelaient à une campagne de harcèlement tout en partageant les théories du complot sur la pandémie de coronavirus. La distribution de ces prétendues informations d’identification par e-mail n’était qu’une autre partie d’une initiative de plusieurs mois dans l’extrême droite pour armer la pandémie de COVID-19. »

Cela a commencé sur 4chan, puis les informations ont été transférées à Pastebin, puis elles sont apparues sur Twitter et sur les chaînes d’extrême droite de Telegram. Le plus grand groupe de courriels appartenait au NIH (9 938), suivi du CDC (6 857), de la Banque mondiale (5 120) et de l’OMS (2 732).

L’expert australien en cybersécurité Robert Potter a déclaré que certaines combinaisons d’adresse e-mail et de mot de passe de l’OMS étaient réelles. Comme vous l’avez peut-être deviné, certaines personnes ont utilisé le mot de passe comme mot de passe.

“Leur sécurité par mot de passe est épouvantable”, a déclaré Potter à propos de la fuite des informations d’identification de l’OMS. “Quarante-huit personnes ont” mot de passe “comme mot de passe.” D’autres ont utilisé leurs propres prénoms ou «changeme». Les informations d’identification de l’OMS provenaient d’un piratage informatique en 2016, a déclaré Potter. On ne sait pas d’où proviennent les autres informations d’identification ni qui a pu les obtenir. Certains d’entre eux peuvent avoir été achetés sur le dark web.

Des groupes néo-nazis ont utilisé ces informations pour diffuser et alimenter les théories du complot de COVID-19. Un groupe a déclaré que les données de ces adresses électroniques «confirmaient que le SRAS-CoV-2 était, en fait, épissé artificiellement avec le VIH», qui est l’une des théories sur les coronavirus qui circulent actuellement. L’OMS a récemment déclaré que le nouveau coronavirus est d’origine animale et rien n’indique que le virus COVID-19 ait été conçu en laboratoire.

