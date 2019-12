Des milliers de mots de passe d'utilisateurs Ring dévoilés suite à des rapports de pirates informatiques accédant à des caméras – .

Le secteur de la sécurité à domicile d'Amazon, Ring, a atterri dans plus d'eau chaude jeudi lorsque les chercheurs ont découvert que des milliers de mots de passe d'utilisateurs avaient été téléchargés sur des sites sur le dark web.

Selon un rapport de TechCrunch, quelque 1 500 adresses e-mail et mots de passe uniques ont été dévoilés. Quelques heures plus tôt, BuzzFeed News a rendu compte de la divulgation des informations d'identification de 3 600 propriétaires d'appareils Ring.

Les informations d'identification compromises comprenaient des e-mails de connexion, des mots de passe et, dans certains cas, l'emplacement des caméras Ring à l'intérieur des maisons.

Ring a fourni cette déclaration à . en réponse aux rapports:

Ring n'a pas subi de violation de données. Notre équipe de sécurité a enquêté sur ces incidents et nous n'avons aucune preuve d'une intrusion ou d'une compromission non autorisée des systèmes ou du réseau de Ring. Il n'est pas rare que de mauvais acteurs collectent des données sur les violations de données d'autres sociétés et créent des listes comme celle-ci afin que d'autres mauvais acteurs puissent tenter d'accéder à d'autres services.

Nous avons informé les clients dont nous avons identifié les comptes comme étant exposés et avons réinitialisé leurs mots de passe. En outre, nous continuons de surveiller et de bloquer les tentatives de connexion potentiellement non autorisées dans les comptes Ring.

Nous avons également contacté tous les clients Ring, les encourageant à activer l'authentification à deux facteurs, à modifier leurs mots de passe et à suivre ces bonnes pratiques importantes pour assurer la sécurité de leurs comptes.