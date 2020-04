Des millions de clients Marriott exposés à une violation massive de données

La chaîne d’hôtels Marriott a connu une nouvelle violation de données à grande échelle, avec les détails d’environ 5,2 millions de clients exposés par des pirates.

Selon une déclaration publiée par la société, des détails tels que les noms, adresses, anniversaires, préférences, e-mails, numéros de téléphone et numéros de programme de fidélité ont été compromis.

Alors que l’incident fait toujours l’objet d’une enquête, Marriott a déclaré qu’il n’avait aucune raison de croire que les numéros de permis de conduire, les numéros d’identification nationaux, les numéros de passeport ou les informations de paiement avaient été violés.

Violation de données Marriott

La société estime que l’accès non autorisé a commencé à la mi-janvier de cette année avec l’aide des informations d’identification de deux employés dans une propriété franchisée en Russie.

Cette activité de connexion inhabituelle a été identifiée à la fin du mois de février, Marriott notant que “lors de la découverte, nous avons confirmé que les informations de connexion étaient désactivées, avons immédiatement commencé une enquête, mis en place une surveillance renforcée et organisé des ressources pour informer et aider les clients”

La société a déjà informé tous les clients concernés par e-mail et a également mis en place un portail dédié ainsi qu’un centre d’appels pour aider les clients à savoir s’ils ont été touchés. Il demande également aux membres de son programme de fidélité Bonvoy de modifier leurs identifiants de connexion et d’activer l’authentification multifacteur.

La violation est le troisième incident de ce type que Marriott a connu ces dernières années, notamment une violation en 2018 qui aurait initialement touché plus de 500 millions d’utilisateurs. Cela a eu pour conséquence de compromettre les détails du client tels que les noms, adresses, numéros de passeport, dates de naissance, informations d’arrivée et de départ et dates de réservation.

En conséquence, une amende de 124 millions de dollars a été imposée par le Commissariat à l’information.

En octobre de l’année dernière, la société a signalé que certains agresseurs non identifiés ont pu accéder à des informations personnellement identifiables telles que les noms, adresses et numéros de sécurité sociale de plus de 1500 employés. Cette violation s’est produite par le biais d’un fournisseur responsable du traitement des documents officiels.

Via: WSJ