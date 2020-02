Des millions de personnes ont téléchargé des applications Android louches que Google vient d’interdire – .

Les actions de mise en application de Google contre les applications et développeurs Android louches se déroulent à un rythme si régulier ces jours-ci qu’il commence à être difficile de garder une trace de toutes les interdictions et contrevenants. Il y en a tellement – et aujourd’hui, Google a ajouté à la pile, avec une répression majeure qui comprend le retrait de près de 600 applications du Play Store. Google n’a pas, au moment de la rédaction de ce rapport, identifié les applications spécifiques faisant partie de cette application, qui semble se concentrer en grande partie sur la fraude publicitaire, bien que Per Bjorke, responsable produit senior de Google pour la qualité du trafic publicitaire, ait déclaré que les applications étaient principalement jeux et utilitaires.

Malheureusement, cette action intervient après que les applications aient collectivement collecté plus de 4,5 milliards d’installations.

Dans un article de blog d’entreprise rédigé par Bjorke et publié aujourd’hui, les applications auraient été interdites pour «violation de notre politique relative aux annonces perturbatrices et interdiction de la politique interstitielle». Le message poursuit en notant que Google définit les publicités perturbatrices comme celles qui sont affichées aux utilisateurs de manière inattendue – et qui entravent ou interfèrent avec “l’utilisabilité des fonctions de l’appareil”. Ils peuvent se produire dans l’application, mais Google dit qu’une forme d’annonces perturbatrices qu’elle voit de plus en plus sont des annonces dites hors contexte. Ces annonces sont diffusées par un développeur d’applications malveillantes lorsqu’un utilisateur n’est même pas actif dans son application.

“Il s’agit d’une manœuvre invasive qui se traduit par de mauvaises expériences utilisateur qui perturbent souvent les fonctions clés de l’appareil, et cette approche peut conduire à des clics publicitaires involontaires qui gaspillent les annonceurs”, explique le message. “Par exemple, imaginez que vous receviez inopinément une annonce plein écran lorsque vous essayez de passer un appel téléphonique, de déverrouiller votre téléphone ou lorsque vous utilisez la navigation détaillée de votre application cartographique préférée.”

Au moins un des développeurs d’applications pris dans l’action d’aujourd’hui a été identifié. Selon BuzzFeed News, l’un d’eux est la société chinoise Cheetah Mobile, avec ses 45 applications ou plus qui ne sont plus disponibles sur le Play Store à ce jour. Bjorke a déclaré au point de vente que, dans l’ensemble, les applications qui faisaient partie de l’annonce d’aujourd’hui ciblaient principalement des utilisateurs qui parlent anglais et provenaient de développeurs concentrés en Chine, à Hong Kong, à Singapour et en Inde.

Source de l’image: John G Mabanglo / EPA / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

